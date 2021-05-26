3天2起！老虎又逃出咬死人 2隻被斃 2飼養員都喪命

河南丹江孔雀谷圈養的老虎，傳逃出籠舍咬死飼養員。(取材自微博)

中國 3天內發生兩起老虎咬死飼養員悲劇。安徽蚌埠張公山動物園 23日傳出飼養員在餵食時遭襲擊，送醫不治；河南南陽「丹江孔雀谷」25日也傳兩隻老虎逃出籠舍並咬死飼養員，事後遭擊斃。

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綜合媒體報導，「丹江孔雀谷」兩隻肇事老虎是向安徽宿州一個馬戲團租賃展演，事發當時兩隻老虎逃出籠舍後一直被控制在景區內，同時谷內無關人員和孔雀谷周邊群眾已迅速疏散撤離。

淅川縣林業局表示，由於經過試用麻醉藥餵公雞做誘餌，多次誘捕均未果，再加上抓捕過程中老虎變得狂躁，，表現出明顯攻擊人的傾向，對抓捕人員人身安全造成嚴重威脅。由於孔雀谷後面山高林密，當時天空正在下雨，能見度很低，一旦老虎跑到山林里，將大大增加抓捕難度。加之孔雀谷的周邊有居民村落，孔雀谷距離縣城僅6公里左右，老虎一旦跑到居民區或縣城，後果更是不堪設想。在此緊急情況下，為保障人民群眾生命安全，決定擊斃老虎。

丹江孔雀谷外，聚集大批抓捕人員。(取材自微博)

淅川縣已責令孔雀谷園區停業整頓；至於受傷的飼養員賈某某則被第一時間送醫，經搶救無效後死亡。

張公山動物園被老虎咬死的55歲楊姓飼養員，已擔任張公山動物園老虎飼養員近二十年左右，一直是園內老虎的飼養員。據央視新聞報導，根據當地主管部門表示，初步認為飼養員未確保老虎隔離間門鎖住的情況下進入老虎籠打掃衛生。

參與搶救的蚌埠市第一人民醫院急診部透露，楊姓飼養員頸部、頭部、背部均有明顯的咬傷或者抓傷痕跡，經檢查已經無明顯生命體徵。