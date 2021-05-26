反詐講師也上當 常州女被騙18萬元

受害人小燕到公安局報警。(視頻截圖)

江蘇常州一名女子日前遭電信詐騙 失財18萬元，其實這名女子之前配合警方，當過反詐宣講員，策畫過反詐宣傳活動，並參演過反詐小品，不料竟也受騙上當。目前，警方已介入調查。

江蘇新聞報導，受害人小燕日前到公安 局報警稱，接到一通陌生電話，對方自稱是某金融平台的客服人員，指小燕在大學時使用過該平台的校園貸，如果不註銷就會影響之後的徵信。

小燕回想起，在大學時曾經把身分證借給同學拿去刷單，她不自覺地就把兩件事情聯繫在一起；之後，小燕又陸續收到對方發來很多郵件，有各種抬頭是中國 銀行業監督管理委員會」之類的截圖，信以為真的她，便按要求下載了一款APP，和對方進行語音聯絡，並按對方指示操作了多個銀行帳戶存款「要清空額度粉碎帳目」，最後才發現，其實是套現轉帳，在兩個小時裡，小燕分多次將18萬元打到對方提供的帳戶上。

報導說，小燕表示，以前聽到人家遭遇電信詐騙還覺得不可思議，總覺得自己本身從事過反詐宣傳，還演過這方面的節目，但自己遇到這件事後，還是不小心中招了。

「也覺得挺可笑的，怎麽會被騙呢？其實經歷過這次以後，覺得第一挺後怕的，第二是騙子手段確實也高明。」

小燕說，騙子深諳心理學，把握詐騙過程的每一個步驟，語速、節奏非常快，讓人感到很緊張，根本來不及思考。我稍微有點遲緩，他就催我說沒有時間的，轉帳的界面會過時的，有一絲絲哪怕兩秒鐘的遲緩，就立馬催，立馬就讓轉。」

而且，騙子在詐騙時使用了雲會議軟件，小燕在屏幕上的任何操作都在對方的監視下，但她自己卻並沒有意識到。