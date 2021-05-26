河北女狂拿百顆鮑魚吃到飽 餐廳老闆錄影 被轟「小氣」

女子因為拿太多鮑魚，受到老闆關切。（視頻截圖）

自助Buffet餐廳只要花一次錢，就能吃到各式各樣的菜色，是許多民眾的最愛。河北一名女子日前到餐廳吃海鮮自助餐，結果他拿了一大盤上百個鮑魚而受到老闆關注，老闆甚至不滿的畫面錄下來po上網，網友認為老闆的行為「很小氣」，直呼「玩不起就別開自助」。

綜合媒體報導，河北秦皇島一名女子22日到吃到飽自助餐廳用餐，一次拿了逾百個鮑魚在桌上大快朵頤，沒想到此舉被老闆看見，便拿起手機 朝著女子錄影，語帶嘲諷地問她「這麼多鮑魚吃得完嗎？」，女子則回應可以，老闆又繼續說「花多少錢吃的啊？118元對不對，不限時限量是不是？」。

這時女子沒有回答，尷尬地避開了鏡頭，老闆見狀只能無趣的離開，臨走還不忘在酸一句「多吃點啊！就愛吃鮑魚，別的都不愛吃」，讓女子無話可說，只能低頭繼續用餐。

這一幕被po上網後，網友議論紛紛，有人認為「老闆沒有經過客人同意就拍攝，這不但讓客人很尷尬外，還有侵犯人家隱私 的問題」、「這很正常吧，自助餐我喜歡吃什麼就單一吃什麼，老闆捨不得了？」、「沒浪費就行，開不起就別開」。

不過也有人認為「其實自助餐就是要讓每一個人花錢吃飯，還以為自己賺了，其實其中只會有一兩種高品質食材，而且這些食材通常每次只上一盤，一天只上幾盤，隔多久出都是固定的」。