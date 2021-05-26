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色膽包天！雲南輔警掃黃 趁機連姦2次賣淫女

中國新聞組／北京26日電
雲南一輔警掃黃時，竟兩次強姦拉客女！示意圖，非當事人。(視頻截圖)
雲南一輔警掃黃時，竟兩次強姦拉客女！示意圖，非當事人。(視頻截圖)

雲南省玉溪市紅塔山派出所一名輔警，在執行掃黃時，抓獲一名拉客賣淫女子，事後竟兩次強姦這名女子，最終被法院判處4年有期徒刑。

中國裁判文書網日前公布這起案例，去年4月5日晚8時許，入職才一年的24歲輔警劉男，與另一名輔警丁男在巡邏執法時，抓獲一名涉嫌拉客賣淫的女子卯女，丁男將卯女交由劉男處理。劉男將卯女帶到公安巡邏崗亭進行身分核實，並將卯女留置於崗亭，暫扣其手機和包包。

當日深夜11時30分許，劉男和丁男將卯女帶回她的租住房間內，開展現場指認、拍照、搜查等取證工作，後劉男一直將卯女留置在身邊，參與其他案件的處置。次日凌晨1時許，劉男又單獨將卯女帶回她租住的房間，對其進行訓誡、詢問，之後用雙手按著卯女雙肩，將其按倒在床上。卯女因害怕被處罰，按劉男的要求發生了性關係。過了不久，劉男再次要求卯女發生了第二次性關係。結束後，劉男退還其手機和包包。

4月6日凌晨4時許，卯女撥打電話報警稱，被人在其租住的房間內強姦；案發第二天，劉男就被玉溪市公安局紅塔分局刑事拘留，去年4月17日，劉男被玉溪市紅塔區人民檢察院逮捕。

紅塔區人民法院去年9月29日一審判決認為，劉男以查緝賣淫的名義，採用脅迫手段強姦婦女，構成強姦罪，因劉男如實供述部分犯罪事實，酌情從輕處罰，判決有期徒刑四年；劉男辯稱與實情不符，他沒有強姦被害人，認為判量刑過重，提起上訴。

雲南省玉溪市中級人民法院受理後，認定一審判決符合法律規定，量刑適當，駁回上訴，維持原判。

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