遼寧阜新市府前機動車爆炸 1死5傷 網疑自殺式報復

遼寧阜新市政府門口機動車爆炸致一死五傷， 現場騰起煙霧。（視頻截圖）

一段監控錄像近日在社媒熱傳，一輛兩輪機動車行駛至遼寧省阜新市政府門口時，突然發生爆炸，爆炸威力大，現場騰起白色煙霧。官方僅稱一輛機動車在廣場東側行駛中爆炸，但網友質疑官方閃爍其詞，另有消息說這是炸藥爆炸，是針對性的自殺式爆炸，動機不排除尋仇或上訪無路，鎖定市政府某官員，打算同歸於盡。

來源：YouTube

阜新市委宣傳部25日發布「情況通報」援引阜新市應急局消息，稱：5月24日14時20分左右，阜新市中華路東段靠近人民廣場東側，一輛由東向西行駛中的兩輪機動車突然發生爆炸，造成駕駛人當場死亡，鄰近的兩輛小轎車不同程度受損，車內和附近其他人員五人送醫，經醫院檢查為輕傷。爆炸原因市應急部門和公安 部門還在進一步調查中。

正觀新聞報導，通報中提到的「中華路東段靠近人民廣場東側」即市政府東南門處。阜新市政府一名工作人員表示，爆炸原因正在進一步調查中，一切情況以最終通報為準。

另據自由亞洲電台報導，官方的通報內容引起網友質疑。遼寧前警察 桂先生表示，視頻顯示這是一起爆炸案：「應該是一起故意而為之的行為。我們現在能看到的好像是故意扔的炸彈。報復社會的可能性大。我知道那種炸藥用於開山、修路。」

也有人說，當事人應該早有準備。

網友在網上質疑官方通報的內容。一網友說，爆炸明明發生在阜新市政府大門口，通報卻說成是「人民廣場東側」，肇事者把車停在市政府門口，突然衝向黑色私家車，官方卻稱，一輛由東向西行駛中的兩輪機動車突然發生爆炸。網友稱，電池爆炸前，通常先冒煙霧，但這次沒有煙霧，而是突然爆炸，不符合小型電池爆炸的特點。

知情網友披露，騎手身上綁著炸藥，在阜新市政府門口時推著車，專等著那輛黑車出門，到了電瓶車的跟前，才引爆了自制爆炸物，進行自殺式攻擊。不過，官方沒有公布調查結果。