甘肅馬拉松慘劇後 中國30賽事延期或取消

甘肅馬拉松賽(見圖，取材自白銀市發布)釀21死慘劇後，習近平對這起事故做出指示，強調將嚴肅追責問責。事故後已近30場戶外賽事延期或取消。

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在甘肅景泰縣舉辦的黃河石林山地馬拉松 百公里越野賽造成21人遇難慘劇後，國家體育總局緊急召開「體育系統加強賽事安全管理工作會議」，進一步要求體育賽事安全管理工作。據紅星新聞統計，近30場戶外賽事發出延期或取消的通知。

在白銀市黃河石林山地馬拉松百公里越野賽21名參賽選手遇難事件發生後，凱樂石跑山訓練賽（珠海站）賽事主辦方合壹體育在官方微信 公眾號發布公告，23日在賽事中一名劉姓參賽選手不幸離世。

針對最近一段時間體育賽事安全問題頻發的問題，國家體育總局在23日晚上緊急召開「全國體育系統加強賽事安全管理工作會議」，會議明確要求，必須強化底線思維，增強憂患意識，以高度的政治自覺、紮實細致的措施確保體育活動的安全。要抓好重大賽事安全管理工作，各部門各單位要切實負起安全生產工作主體責任，要有針對性地制定安全工作方案和應急預案，建立熔斷機制。

澎湃新聞報導，23日上午，原定於中午12點開始的浙江莫干山越野賽女子10公里項目被緊急取消。賽事客服解釋，主要因下雨道路泥濘，有選手退賽，故決定取消。山上仍有已開跑的選手，工作人員在打卡點進行勸退。

24日下午，中國 四明山百公里山地戶外運動挑戰賽暨2021CHINA100山地越野系列賽（中國．寧波．餘姚）發布通知延期；吳中四季越野賽、麗水慶元廊橋國際越野賽、2021美林湖城市馬拉松賽等賽事降發布發布延賽公告。

截至5月25日，包括今年的銀川馬拉松（路跑賽事）、梅里100極限耐力賽（長距離耐力賽）、2021XTRAIL喀納斯超級越野賽（越野賽）在內的中國各大路跑賽事和越野賽事累計延期或取消近30場次。目前，浙江省體育總會、江蘇省體育局等單位均已發布通知，對域內各大賽事活動進行全面安全風險排查。