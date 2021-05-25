瑞典環保少女批中國碳排過高 官媒反酸她肥胖？

瑞典環保少女與中國官媒爆發口水戰。（路透資料照片＿

瑞典 環保少女童貝里（Greta Thunberg）日前抨擊批評中國 碳排放超過所有已發展國家總和，遭「中國日報」反酸她「成長過程中碳排放其實並不少」；童貝里在推特 發文，「中國官媒嘲笑她的體重，並質疑她的素食主義」。

綜合媒體報導，現年18歲的通貝里在推特上發布一條「中國日報」一篇報導的鏈接，並配文：「即使以我的標準來看，被中國官媒肥胖羞辱還是一種相當奇特的體驗。但這肯定會出現在我的履歷上。」

童貝里之後在社交媒體上再就中國碳排放等問題「開砲」。此次開砲的依據是CNN的西方媒體發布的一份報告，報告指出「2019 年，中國的溫室氣體排放量超過所有發達國家之和。」她指出，雖然中國被世貿組織列為「發展中國家」，但這並不是中國「破壞目前和未來生活條件的藉口。」

她還「義正言辭」地補充說：「除非中國徹底改變路線，否則我們無法解決氣候危機。」

報導稱，「中國日報」官網抨擊18歲的童貝里是「嘴砲環保主義者」，並發表名為「瑞典環保公主，該減減你的碳排放了」的文章，文章中寫道：「如果只是搞環保，也算是造福人類。但是，這位公主沒有種過一棵樹，沒有去沙漠種過一片草，反而四處亂竄，她舉著大量抗議的紙牌，倒是挺污染環境的。雖然其自稱是素食主義者，但從成長結果看，碳排放其實並不小。」

童貝里認為自己遭到了中國官媒的體重羞辱；有網民認為，結合文章配發的圖片來看，這段諷刺意味頗濃的文字，也羞辱了童貝里的體型。