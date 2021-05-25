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專業做雞！ 江蘇女查個人徵信 職業欄竟見侮辱字眼

中國新聞組／北京25日電
房女徵信報告職業信息裡赫然寫著「專業做雞十年」字樣。（取材自人 民網）
房女徵信報告職業信息裡赫然寫著「專業做雞十年」字樣。（取材自人 民網）

江蘇南通市市民房女日前在查詢個人徵信時發現，其職業信息「工作單位」一欄中竟然出現「專業做雞十年」字樣；涉嫌上傳不當信息的晉商消費金融股份有限公司（下稱「晉商消費金融」）稱已在線刪除，但房女稱，仍未收到涉事公司針對此事的正當說法。

據人民網報導，房女表示，2018年4月，她在位於南通中南大廈的晉商消費金融分支機構簽署了一份16.2萬元的個人消費貸款合同，貸款期限約定36個月；去年2月，房女向晉商消費金融提出因疫情影響延期還款，後者為其延至2020年底再接著還款。房女稱，按照晉商消費金融的算法，截至目前，她尚需償還本息7萬餘元。

報導稱，房女在查詢個人徵信發現出現「專業做雞十年」問題後甚為驚愕，隨後向該行反映；「晉商消費金融」隨後承認，不當信息是由他們上傳到徵信系統的，目前已在線刪除，但房女稱，事發後她一直沒有收到涉事公司針對此事的正當說法。

來源：YouTube

對於房女要求「晉商消費金融」賠償其相應的精神與名譽損失的訴求，人民銀行南通中心支行表示，該訴求係民事糾紛，建議當事人通過訴訟渠道解決。

報導說，北京盈科（南京）律師事務所律師譚小輝認為，個人姓名等身分信息、欠款金額、逾期時間可以上傳徵信系統，但徵信機構不能「想怎麼寫就怎麼寫」，如果確如該個案中有辱人格或名譽的內容出現，當事人可就名譽權受到侵害等向法院提起訴訟。

不少網友稱，個人徵信如此重要的東西竟可以任意書寫？老百姓視為重要依據的徵信報告，在金融機構那邊竟然可以這麼輕易修改，並且隨意留下痕跡，這代表了什麼，代表了萬一金融機構工作人員心情不好，或者惡意修改報告的話，那對於老百姓來說，就是一件非常麻煩並且可怕的事情了。

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