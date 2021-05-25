「去救人倒下」四川食品廠疑毒氣外洩釀7死

四川宜賓市一家食品廠發生疑似有害氣體外洩，引發群眾討論。(取材自紅星新聞)

四川宜賓市一家食品廠24日在檢修設施時，發生疑似有害氣體中毒事件，至25日上午10時，死亡人數上升至7人，還有1人正在救治中。知情人稱，「很多人都是前去救人而倒下的」。死亡人員的臨床表現，疑似硫化氫中毒。

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紅星新聞報導，發生疑似有害氣體外洩的企業是一家生產竹筍製品的福榮筍類食品廠，老闆姓張。24日下午突然發生疑似有害氣體中毒事件。經現場救援，7人昏迷，1人神智清楚，迅速被送往長寧縣人民醫院救治。後來7名昏迷者經搶救不治死亡。

當天晚上，大批警車、消防車、救護車停在事發地現場附近的向陽街和學府街，交警對進入事發地周邊的道路進行了臨時管制，無關車輛不得進入。雖然已經夜深，群眾仍三五成群聚在一起討論發生的事情。

一名知情人士稱，多名人員都是前去救人而倒下的，「一名貨車司機一隻腳剛剛跨進門，就向後倒在了門外，倒在外面的沒大事，倒在裡面的就不知道情況了」。

另一位居民說：「背後這條街（事發區域街區）有個賣門的去救，是遭了的。」而一位事發企業女工稱，由於廠區內分為多個車間，她所在的車間與出事車間分隔開，因此不清楚具體情況。

當晚，有社區幹部趕到學府街警戒區域，要求現場值班人員將事發現場附近街巷內（學府南路）的群眾全部疏散，當晚不能在家住，暫時投親靠友。

參與救援人士稱，由於現場仍可能存在有毒有害氣體、物質，應急管理部門仍在對現場進行清理，因此現場仍處於封閉狀態。急救人員也在現場待命。

據報導，出事的福榮筍類食品廠，設廠手續齊全，以前沒有發生過事故。