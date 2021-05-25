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馬拉松慘劇／主辦公司遭起底：僅22員工 政府大單常客

中國新聞組／北京25日電
甘肅馬拉松慘劇的承辦公司原來只是一家小微企業。圖為參實選手。（取材自極目新聞）
甘肅馬拉松慘劇的承辦公司原來只是一家小微企業。圖為參實選手。（取材自極目新聞）

甘肅白銀市舉行的黃河石林山地馬拉松百公里越野賽遭遇極端天氣，釀21死，據了解，具體承辦賽事的甘肅晟景體育文化發展有限公司，究竟是一家什麼樣的公司？有媒體起底該公司是當地一家小微企業，員工只有22人，卻多次拿下「政府大單」，4年運營5場馬拉松。

綜合媒體報導，該賽事由白銀市委、市政府主辦，景泰縣承辦，具體賽事運營由甘肅晟景體育文化發展有限公司負責。公開資料顯示，該公司在當地運營馬拉松賽事至少已有4年。

據悉，該公司成立於2016年9月，是白銀市靖遠縣的一家小微企業，註冊資本500萬元人民幣，營業範圍為廣告設計、製作、代理及發布；企業營銷策畫、市場營銷策畫、企業形象策畫、體育賽事活動策畫等。

黃河石林山地馬拉松百公里越野賽始於2018年，而成立不足兩年的甘肅晟景體育文化發展有限公司通過招投標取得「首屆黃河石林國際馬拉松賽運營服務項目」，採購總資金為163萬元，中標金額為150萬元。

此後3年，甘肅晟景體育文化發展有限公司又多次承攬、運營白銀當地的馬拉松賽事，開資料顯示，日前發生事故的這場比賽，是該公司4年內已知運營的第5個馬拉松賽事。

不過，從股權結構和註冊資本看，甘肅晟景體育似乎「實力一般」，公司據悉共有22名工作人員。其2020年報顯示，2020年，該公司繳納城鎮職工基本養老保險的人數為0人。而這樣一家實力平平的公司卻多次拿下政府部門的大單。

據招投標信息顯示，其9次中標項目，均為馬拉松賽事的運營服務項目，中標金額總計達1041萬元。

另據據中國銀行保險報消息，本次事故團體意外險預估賠償金額1000餘萬元，目前，黃河財險籌措的1000萬元應急賠付資金已經到位。

馬拉松 甘肅 保險

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