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馬拉松慘劇／黃關軍母崩潰：從沒見過兒子身上這麼多傷

中國新聞組／北京25日電
殘運會冠軍黃關軍也是罹難者之一。（取材自微博）
殘運會冠軍黃關軍也是罹難者之一。（取材自微博）

「從來沒見過兒子身上這麼多傷。」甘肅白銀馬拉松罹難者黃關軍的父母、妹妹等親屬24日下午抵達甘肅景泰縣，見到了黃關軍的遺體，一家人悲痛不已。

來源：YouTube

紅星新聞報導，在甘肅景泰縣的賓館內，黃關軍的父親黃順林回憶起兒子的點點滴滴，心中充滿愧疚。他說，黃關軍天生聾啞，為了訓練兒子體能，在其2歲時，他製作了一個沙袋，一大早就讓黃關軍起床打沙袋，然後去跑步，「他跑步就是我從小慣出來的，後來他就停不下來了」。

黃關軍的媽媽見到兒子遺體，崩潰地說，「從沒見過兒子身上這麼多傷。」

黃關軍的妹妹黃琴也非常難過。這次黃關軍到甘肅景泰參加山地馬拉松，黃琴因在西昌讀大學，一直未來得及和他聯繫，最後等到的卻是哥哥的噩耗。

報導說，其實，黃順林是不贊成兒子跑步的，他希望黃關軍能學一門手藝養活自己，然後成家，他就心滿意足了。但是，黃關軍一直沒有放棄自己跑步的理想，從小一直在跑步。

「他答應我跑到34歲就不跑了，再一個月他就滿34歲了」

「兒子10歲時，我們還帶他到安昌鎮的一所學校學過武術，後來也練了乒乓球，但他最終只愛上了跑步。」黃順林說，初中畢業後，黃關軍開始外出打工掙錢，但是也從來沒有放棄過跑步。

「我希望他能有一門手藝養活自己，在2019年他獲得全國殘運會的男子全程馬拉松聽力障礙組冠軍時，我就讓他不要跑步了，他答應我跑到34歲就不跑了，還有一個月他就滿34歲了。」黃順林哽咽地說。

報導說，黃琴也感到很後悔，因為黃關軍很多時候參加比賽時，她都會提前聯繫一下，而這一次，因為學業太忙，她沒能和哥哥取得聯繫。

黃琴回憶，兄妹兩人雖然年齡相差10多歲，但感情很好，經常通過微信聯繫，而她的第一個手機也是哥哥獎勵給她的。

黃琴說，雖然父親不太贊同哥哥跑步，但她是很支持的，因為在她看來，哥哥在賽道上才能顯示出更強的自信。

黃關軍還和妹妹約好，暑假帶她去做近視手術，沒想到這成了一個永遠無法兌現的承諾。

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