馬拉松慘劇／前6名唯一倖存者：多穿的那件皮膚衣救了我

張小濤展示自己的傷口。（取材自海報新聞）

甘肅 省白銀市馬拉松 造成21參賽者遇難，死裡逃生的資深跑者張小濤表示，自己在山上昏迷了有兩個半小時，幸運的被放羊的大叔救起帶回窯洞，「我是比賽前6名中唯一一個倖存者…可能是我多穿的那件皮膚風衣救了我」。

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海報新聞報導，馬拉松比賽分為CP1到CP9九個賽段。張小濤回憶，到CP2之後就開始出問題了，「我算跑得比較快的，在前幾名，到達CP2的時候就開始下雨，沿著黃河邊跑了一段之後就開始爬升，CP2到CP3是爬升路段，這一段也是出事的地方。在山下的時候已經有風雨，越往上風雨越大，到半山腰的時候雨裡開始夾雜冰雹了，一直往臉上砸，我眼睛都開始模糊了，有些看不清路。」「當時天氣已經有不好的跡象，氣溫比較低，風很大。」

張小濤在路上遇見了黃關軍，「當時他的狀態有些不好。」而與張小濤結伴而行的是一名來自貴州的選手吳攀榮，「我們從賽程開始就基本在一起跑，到達半山腰之後他開始全身發抖，說話都開始哆嗦。我看他狀態也不好，就用胳膊挽著他一起。」張小濤說，吳攀榮只穿了背心和短褲。

昏迷2.5小時奇蹟醒來

在後來的路程裡張小濤多次摔倒，慢慢地與吳攀榮也分開了。「具體怎麼分開的我已經記不清了。」張小濤堅持到了CP3，這是一個沒有補給的打卡點，「因為地形原因，這個地方沒有補給，根據賽會安排，往下5公里的CP4是一個補給點，那是一段下坡，我本來想堅持到那，結果沒有堅持住。」

慢慢地，張小濤感覺身體不受控制，在摔了一跤後就再也起不來了，這時候其尚有一絲意識，趕緊拿保溫毯披上。「之後我就拿出GPS定位器，按了SOS，之後就昏過去了。」

新京報報導，張小濤倒在了滿是石頭與砂土的陡峭山路上，穿著T卹、短褲和一件輕薄的皮膚衣，在冷雨和寒風中昏迷了兩個多小時。22日下午3點左右，他被牧羊人朱克銘發現，被抬進窯洞，烤上了火，恢復了知覺和體力，奇蹟似的從鬼門關轉了一圈回來了。

張小濤是名資深跑者。（取材自新京報）

「保暖不在準備的範圍內」

海報新聞報導，張小濤在獲救後一夜未眠，一直密切關注其他失聯跑友的信息。「當時我前面有梁晶、黃印斌、曹朋飛，後面是吳攀榮和黃關軍，他們都不幸遇難。也就是說前6名中，只有我倖免於難。」說到這裡張小濤的眼眶有些濕潤。上述幾人中，除了殘運會冠軍黃關軍外，梁晶在跑友圈內也是赫赫有名，是國內越野跑的頂尖選手，「他是有國際排名的。」張小濤說道。

為何這些頂尖高手在事故中未能倖免？張小濤認為還是相關裝備不到位所致，「雖然我是第一次參加黃河石林越野賽，但功課我還是做了一些，往年這個時候比賽需要的是防曬防中暑，保暖不在準備的範圍內。」「所以大家都是輕裝上陣，我帶了兩瓶水，一些能量膠、保溫毯，還有一件皮膚風衣，而皮膚衣可能就是我能倖存的原因，其他很多人都是背心、短褲。」

此外，張小濤認為賽事保障方面也是此次事故的重要原因之一。「我這種情況真的屬於奇蹟了，即便這樣我還是被當地村民救起，而非救援人員，之後也是我們自己下的山。要是沒有奇蹟，誰能在那種環境下昏迷兩小時而存活呢。」

要請放羊大叔喝酒

目前，張小濤已經抵達蘭州，準備在蘭州坐火車回家。「這麼多跑友遇難，我真的非常心痛，向他們表示哀悼。同時也要感謝救我的放羊大叔，我醒後大叔告訴我，救我起來的時候，我說要請他喝酒，我現在迷迷糊糊，依稀記得有這件事。但即便沒有說，我也肯定會好好感謝這位大叔，不過現在家人都在等著我回去報平安，我準備先回家，之後開車帶著家人一起再來一次，好好當面感謝一下他。」