馬拉松21死慘劇 最險峻賽段未設補給點 遇難者躺路邊

黃河石林山地馬拉松百公里越野賽遭遇極端天氣，參賽者死傷慘重。（取材自封面新聞／受訪者供圖）

甘肅 白銀百公里山地越野賽，22日在景泰縣黃河石林景區突遭極端天氣，導致21死。據悉，當日常生村60多名村民自發組織救出近百名倖存者。村民並稱，當時只見遇難者躺在路邊，卻沒看到補給點。對此，國家體育總局要求進一步加強體育賽事的安全管理工作，中紀委及官媒亦先後發文，要求查明事故原因及釐清責任。

越野跑變成「奪命跑」，甘肅白銀馬拉松的奪命賽道。(央視新聞客戶端)

極目新聞報導，常生村村委會主任羅先生稱，22日的天氣情況惡劣，風雨不斷，氣溫較低，甚至下起了冰雹。當村民得知100多名參賽選手因失溫被困山上，自發報名參與救援。60多名村民從山腳下出發，抱著棉被、厚外套，徒步將近1個半小時後抵達山頂。在此過程中，村民救了近百名倖存者。

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村民們表示，在整個救援過程中，他們發現CP2至CP3賽段，並無設置任何補給點和臨時搭建的帳篷，更沒有工作人員，而該路段是整個越野賽場地最險峻、難度最大的賽段，也是人員死亡最慘烈的賽段。

據報導，記者跟隨村民朱先生乘車前往賽程CP2至CP3賽段，在其中一段山路上，發現半山腰處地面散落了幾張棉被。朱先生說，這些棉被就是用來給救下山的失溫選手防寒保暖。

朱先生回憶，一路上，他發現了部分躺在路邊地面的選手，他們的身體已冰涼僵硬，部分選手口吐白沫，已沒了呼吸。

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針對甘肅山地馬拉松 事故，究竟是屬於天災還是人禍？官媒新華社指出，這項賽事有四大疑問待解。

四大疑問包含，天氣預報為何未能有效發揮預警作用；賽道保障是否完備，補給站設置是否合理；舉辦方叫停比賽是否及時，有無應急救援預案；以及救援能力是否足夠。

獲救的參賽者 。（取材自紫牛新聞）

這則報導也指出，有參賽人員表示，參賽前一天，天氣很陰沉，於是便諮詢當地人，對方說這裡風一過就是晴天，所以便沒有在意。景泰縣氣象局局長康永學說，為賽事提供了訊息專報，曾作「大風藍色預警」。另有參賽人員回憶，過了第二個打卡點，風大得只能雙手抓地，凍得渾身發僵，裹上保溫毯也沒用，直至暈厥失去意識。

受訪參賽者表示，他們在失去意識或受傷前，並未接到舉辦方叫停比賽通知。22日12時參賽人員在微信 群發布求救訊息，下午2時時舉辦方才叫停比賽。