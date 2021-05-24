天災？人禍？誰殺了「甘肅越野馬拉松」21名跑者

5月22日舉行的甘肅百公里越野馬拉松，是中國史上最嚴重的戶外運動事故，172名選手有21人死亡。事件究竟又埋下了什麼「明顯致命」的僥倖禍因？圖為比賽半途面臨失溫惡寒的選手們。 （取材自微博）

「中國馬拉松 史上最黑暗的一日，極端天氣奪命誰該負責？」中國甘肅 省在22日盛大舉行馬拉松百公里越野賽，開跑後幾個小時，就因為沿途路段的天氣驟變、突發強風大雨和冰雹而中斷，在路途艱險又欠缺補給之下，多名選手在途中遇難受困，更因為失溫導致了21名選手死亡的慘劇。這起中國史上最嚴重的戶外運動事故，官方第一時間雖初步歸咎為「遭遇超乎預期的極端天氣」；但隨著倖存跑者的證詞公開，卻又逆轉指向了主辦方的「人禍害命」——但已有多次舉辦經驗的甘肅省白銀市為何沒有做好事前準備？從賽前到賽中的布置和流程，究竟又埋下了什麼「明顯致命」的僥倖禍因？

籌辦經驗豐富 卻釀死亡慘案

這場馬拉松賽事在5月22日舉行，全稱為「第四屆黃河石林山地馬拉松百公里越野賽」，由地方政府甘肅省白銀市掛名主辦，交由白銀市體育局等承辦，而實際執行的則是甘肅晟景體育文化發展公司。從2018年開辦至今已舉行4屆，也取得了中國田徑協會認可的「馬拉松銅牌賽事標章」，賽事組委會的籌辦經驗本該是豐富老資格，沒想到卻發生破紀錄的死亡慘案。

本屆賽事項目分為「5公里健康跑」、「21公里越野賽」以及「百公里越野賽」三大項目——其中發生事故的百公里越野賽，共有172名跑者參加。而比賽地點「白銀市景泰縣黃河石林國家地質公園」大部分賽事路段都是山地，有一定的高度與坡度，競賽地形相當複雜。

雖然在類似的越野馬拉松比賽中，甘肅山地越野賽的環境難度並不算特別高；但主辦方在各個檢查站設有「關門時間」，完賽的認定需要在一定時間內通過（全程20小時內），因此仍有相當的挑戰性，跑者需要一定程度的越野馬拉松經驗與水準。

（取材自甘肅消防）

（取材自甘肅消防）

（中新社）

22日比賽當天，上午9時從黃河石林南山廣場為起點開跑、終點為豹子溝廣場，全程100公里。路途上設有9個檢查站CP點（Check Point），做為選手通過時間驗證之用，而部分的CP點也會提供補給物資——而事發的關鍵路段，正是在CP2到CP3這段長約8.5公里的爬升路段（從出發點到達CP3為止，路程約為32.5公里），全程路況不僅是沙土與岩石的混合，海拔高度也從1283公尺上升到約2100公尺，是本次賽事中公認最艱困的關卡。

根據主辦方以及現場選手的回憶：開跑之前，當地天候算是「風和日麗」、氣溫稍高。但是開跑後約1個半小時，上午10時半左右在CP2的路段，卻已天氣驟變、颳風下雨；到了中午1時，CP2到CP3的最險路段，竟突然狂風大作、下起了冰雹和凍雨，「雨打過來選手身上全是橫的。」極端天氣的突襲，讓眾多跑者措手不及，絕大多數的選手都沒有準備禦寒衣物，幾乎短褲短袖上陣，雖然主辦單位有提供保暖毯，但因風力過強被吹散，幾乎派不上用場。

選手半途失聯 失溫倒地昏迷

面對毫無預期的惡劣天氣襲擊，不少跑者選擇退賽折返，但也有不少人咬緊牙關堅持往下一個CP點前進——但就在此刻，已陸續有選手半途失聯，也有人因為失溫倒地昏迷；主辦方的官方手機聯繫群組裡，開始不斷接獲選手「緊急求救發訊」，驚覺大事不妙的主辦單位，這才於下午2時急忙宣告比賽暫停，搜救隊也同時奔向CP2和CP3，尋找失聯和受困的選手們。

「手指都凍到沒有感覺，看到路上有其他選手昏迷，我也無能為力...」因為天氣與溫度的驟變，有些選手直接從往CP3的半路上折返，但此區路段下山更為不易。根據搜救隊的說法，下山路段的山腰處就有近50名選手躲藏在小木屋中休息等待救援，還有其他人困在窯洞或山壁之中。雖然部分選手平安撤回山下，但不幸的是172名參賽者當中，已知至少21人死亡，

「這是中國跑圈最黑暗的一日，也是中國戶外運動史上最嚴重的死亡事件。」

死亡事件最令外界詫異的，是死者之中不乏經驗豐富的頂尖跑者——像是被譽為中國超馬領軍者、現年31歲的「超馬梁神」梁晶，就被發現器官衰竭已無生命跡象。途中黑衣跑者即為比賽當天的梁晶。 （取材自微博）

主辦方的官方手機聯繫群組裡，開始不斷接獲選手「緊急求救發訊」，驚覺大事不妙的主辦單位，這才於下午2點急忙宣告比賽暫停。 （取材自微信）

許多跑者中途躲在小木屋休息、也有的藏身窯洞等待救援。圖為生還的跑者送往醫院收治。 （中新社）

死亡事件最令外界詫異的，是死者之中不乏經驗豐富的頂尖跑者——像是被譽為中國超馬領軍者、現年31歲的「超馬梁神」梁晶，就被發現躺在路途的居民家中，器官衰竭已無生命跡象；中國「殘運會」冠軍聾啞跑者黃關軍；今年才拿下安徽長三角山地馬拉松賽冠軍的「安徽一哥」曹鵬飛...等眾多好手，都在此次賽事中不幸喪命，離譜的運動員集體殞落，也讓中國體育圈震驚悲嚎。

主辦單位究責 極端天氣惹禍

但為什麼一場老經驗、過從從來都「沒問題」的越野馬拉松，最後會成為21名頂尖選手死亡的悲劇？在案發後隨著相關新聞的曝光，主辦組委會第一時間都歸咎給「極端天氣」惹的禍，但啟人疑竇的是，在當地有多次舉辦經驗，難道沒有掌握天氣預報嗎？事前的準備又出了什麼問題？從22日到24日，相關疑點的討論，都占據了中國網路社群的熱搜議題。

在「極端天氣」的掌握方面，主辦方其實一直都有在賽前公布天氣預報，從賽事官方的微信公眾號資訊來看，到22日比賽當天的預報都顯示為「白天天氣晴朗夜間天氣多雲，最高溫攝氏19度、最低溫攝氏9度。」根據生還選手的說法，過往在當地舉行的比賽，比較擔心的是氣溫炎熱導致中暑，而且直到開跑的當天上午，都還覺得天氣偏暖，因此絕大多數在現場的人們並不覺得有什麼異狀。

不過根據新京報追查，雖然當地人員表示在比賽所在的景泰，會有這種突發的冰雹暴雨實屬正常，但官方取得的天氣預報都沒有顯示什麼異常問題。但實際上，在國家認可的「白銀預警發布」官方帳號，賽事前幾天也都陸續發布了「冰雹、大風預警」，只是都在約莫20日到21日解除了相關警報。因此比賽所規定的強制裝備之中，就沒有特別規定保暖禦寒的衣物，讓絕大多數的跑者輕裝上陣，最終不敵極端天氣的惡寒來襲。

（取材自甘肅消防）

（取材自甘肅消防）

事前準備不足 缺少補給監控

但是怪給天氣就能了事嗎？許多輿論意見質疑，在地人都知道會有突發狀況，為何主辦方沒有準備因應措施？就算天氣預報沒有問題，但當天為什麼沒有進行即時監測？同時在事發的CP2和CP3兩個檢查站，也發現沒有足夠的補給物資（有生還選手指出，CP2只有提供水，沒有必需的運動飲料和鹽）；部分路標因為強風吹散，造成選手迷路...等，事前的準備不足，以至於事發後無法及時讓選手獲得救援，也是中國輿論譴責「主辦單位殺人」的責難主因。

遇難過程裡的一段救援故事，更是間接證明了人禍疏失：當地的一位牧羊人朱克銘，比賽當天正在賽道路途上的窯洞中躲避暴風雨，小睡休息的時候，卻意外發現多名遇難的跑者，這位老牧羊人趕緊生火取暖，成功救下6名跑者的性命。

這段山中老翁救命的故事被傳為美談，但牧羊人朱克銘的一段說詞值得注意：

「我從來不看天氣預報，每天出去放羊，天氣不會對羊造成太大影響。這種惡劣天氣還挺常見的，但也不影響我放羊。」

換句話說，在地人都知道的「惡劣天氣很常見」，唯獨舉辦四屆賽事的官方毫無警覺，沒有做好突發狀況的準備，這也連帶讓信任官方訊息的眾多參賽選手們，白白賠掉了性命。

此外在救援過程的混亂、失聯與死傷者的資訊處理上模糊不清，也因發了公眾憤怒。有死者家屬質疑：第一時間發現選手失蹤後，組委會並沒有向家屬聯繫，而是延遲到隔天凌晨才告知。但卻有家屬是透過社群媒體，如抖音平台的各種現場影像，才驚悚地發現自己的家人命危倒地奄。

但主辦的組委會直到案發隔天的23日，都還沒有對外公開說明細節。整個搜救行動因為地形的困難，直到23日上午9時才確認完畢所有死者，但趕往現場的家屬，卻也找不到連絡人可以仰賴釐清現況。種種失能而混亂的災難應對，都讓輿論極為憤怒。

（取材自甘肅消防）

「難道跑者們看到勢頭不對，不會趕緊下山嗎？」中國社群網路上也有人困惑，為什麼都在狂風冰雹肆虐了，「卻還要硬是跑下去斷送性命？」質疑是不是死者自己也大意輕忽。

相關意見在中國的馬拉松愛好者中掀起討論，但其實本次賽事不少選手就是知險而退，像是來自成都的知名女跑者毛樹智，本身就是經驗豐富的好手，當天還帶著60歲朋友一起參賽，但前期CP1就已感到吃力，儘管成功在時限內通過CP1，接下來通往CP2的爬升路段挑戰太大，加上11時左右開始下雨，毛樹智決定抵達CP2之後就退賽以保安全。看到後來發生的一連串可怕慘案，毛也回憶道：「幸好活著回來。」

其他運動愛好者也說，當下許多跑者抵達CP2以後已經跑了超過20公里，在穩定配速、持續前進的身心狀態下，可能只會「專心於完賽目標」，這種體能狀況未必真的有辦法做出局外人所謂的「冷靜判斷」。也有跑者認為，經驗豐富的老手們想著的，恐怕都是如何堅持下去順利完賽，精神超克肉體的長跑狀態下，「沒有注意到『何時應該準確判斷放棄比賽』的時機。」

雖然主辦的白銀市政府已經出面致歉，但所有的官方單位也就像中國各類意外事故發生時一樣，樣板地做出制式反應：承諾釐清真相、承諾抓緊安全問題、承諾徹底究責。至於媒體和輿論爭論的「純屬天災」還是「人禍害命」？從截至目前已知道的訊息來看，組委會面對可預期的「常見惡劣天氣」，欠缺應有的事前準備，恐怕會是此案難以推諉的責任。

與此同時，24日中國輿論還在延燒相關討論，中國國家體育總局也出面表示，對於近年來越來越熱門的馬拉松賽事，應該做好相應安全管理；有更高層的官方發言之後，甘肅地方的相關網路討論卻也似乎微妙地被壓制聲量，逐漸淡化。

馬拉松趕流行 主辦未必專業

類似甘肅的越野馬拉松比賽，近年來在中國有廣受歡迎的趨勢，多半由地方政府主導舉辦，是既能夠推廣地方觀光形象、達到推動體育的政績，還可以創造報名費收益，對於官方和民間都是一舉多得的活動。之中這些賽事也有分成業餘興趣和專業性質。以本次甘肅為例，要參加百公里越野賽是需要相關賽事完賽證明資格才能參加，而且也替前10名完賽選手提供獎金；其他項目如「5公里健康跑」就不在此限，開放更多有興趣的人報名。

但也就是在這樣的中國馬拉松風潮下，許多賽事的舉辦未必專業、欠缺經驗的大小賽事也常為跑者們所詬病。只是沒有人會料到，賽事安排的細節疏忽，最終竟釀成如此慘烈的後果——喪命的21名頂尖好手們，再也無法抵達終點了。