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江面遇強風 黑龍江沉船4遇難5失蹤

中國新聞組╱北京24日電
黑龍江沉船搜救現場。（取材自央視新聞）
黑龍江沉船搜救現場。（取材自央視新聞）

黑龍江省齊齊哈爾市富裕縣22日發生沉船意外，船上11人2人獲救生還、4人遇難（已打撈），其餘5人失蹤；由於嫩江江面寬闊又漲水，加上7級左右的大風持續，使得搜救工作難度增大，目前打撈工作還在進行。事發地東極村支書表示，船和人都不是本村村民，是從縣城來的。

據封面新聞報導，村民表示，「沉船長約7米，寬1.8米左右，上面坐了11個人，風浪稍微大點就會翻船。」救援人員透露，涉事船隻在江面上遭遇風浪時，最開始是船頭進了水，船上的人緊慌失措，導致船身失去平衡沉入水中。

報導指出，村民稱，5月22日以來，該鄉多地多次出現七級左右的大風，「往年，每年5月我們這裡都容易出現大風天氣，鄉鎮府都會禁止各村的漁船下水作業。今年也是一樣。」

黑龍江沉船搜救現場。（取材自央視新聞）
黑龍江沉船搜救現場。（取材自央視新聞）

「沉船上的人去了雞心灘，那裡的地勢相對高一些，視野開闊，上面沒有人居住，我們一直是不允許村民和遊客渡江去遊玩的。」友誼村村幹部指出，每年4月，嫩江的江面就會解凍，5月又是雨水增多、強風較為集中的月份，而且是禁漁期，所以政府禁止所有漁船下水，也會禁止村民和遊客渡江。

黑龍江沉船事發前，多人在漁船上合影。（視頻截圖）
黑龍江沉船事發前，多人在漁船上合影。（視頻截圖）

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