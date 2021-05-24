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惠州2歲童被家長落在電梯 上6樓翻越欄杆墜亡

中國新聞組／廣州24日電
停頓一下，男童回身獨自走回電梯。（取材自南方都市報）
停頓一下，男童回身獨自走回電梯。（取材自南方都市報）

廣東省惠州市中交香頌花園小區，一名兩歲男童日前從六樓墜下身亡。據了解，當日男童是和媽媽、大姨，從該小區16棟某單元九樓的大姨家中出來，乘坐電梯下樓，但卻又獨自回到電梯裡，到六樓後翻越欄杆墜下。

下到一樓，男童看著大人走在前面離開。（取材自南方都市報）
下到一樓，男童看著大人走在前面離開。（取材自南方都市報）

南方都市報報導，當天電梯錄像顯示，電梯運行至一樓後，男童的媽媽和大姨在前，男童在後，相繼走出電梯。男童出來後，站在電梯門口停頓了一下，看媽媽和大姨走了，回望電梯，電梯門還開著，他就轉身回到了電梯裡，剛進去，電梯門就關閉了。

隨後，男童在電梯內按樓層停留鍵，而後走到電梯門處，面朝電梯門雙手扶著電梯期待開門。樓梯門輕微裂開一下又合上了，男童在電梯內打轉，而後，又扶著電梯門等待開門。見門沒有打開，男童又去摁了樓層停留鍵，繼續在電梯內跑圈打轉，還摔倒在地。爬起後，他再次跑到電梯門處，雙手扶著電梯門等待開門。

開門後，男童直奔六樓電梯門口的欄杆。（取材自南方都市報）
開門後，男童直奔六樓電梯門口的欄杆。（取材自南方都市報）

接著，門在六樓瞬間打開。男童走出電梯，門口就是一處高約一米多一點的欄杆，從錄像可看到男童抬腳動作，其親屬推測，男童是踩在欄杆的底座上翻越該處欄杆墜樓的。

據了解，男童在乘坐電梯上樓的同時，其媽媽和大姨也發現男童不見了，她們摁電梯想上樓尋找男童，電梯故障燈亮了，隨後發現孩子已經墜樓。

墜亡處，血跡已被清洗。（取材自南方都市報）
墜亡處，血跡已被清洗。（取材自南方都市報）

男童家屬質疑電梯出現故障，及上樓尋找孩子時，消防通道門上了鎖，耽誤救援時間；此外，孩子墜樓處的欄杆設計存在缺陷，讓孩子可輕易地踩在底座上翻越欄杆，結果墜樓身亡。

對此，開發商回應相關設計均符合標準，該事件仍在協商處理中。

電梯內，男童等待開門。（取材自南方都市報）
電梯內，男童等待開門。（取材自南方都市報）

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