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甘肅山地馬拉松 低溫釀21死 窯洞牧羊人連救6選手

中國新聞組／北京24日電
當地農民拿被子準備救援參賽者。(取材自中國青年報)
當地農民拿被子準備救援參賽者。(取材自中國青年報)

甘肅白銀景泰一場山地馬拉松賽22日遭遇極端天氣--起霧、下雨、冰雹、下雪，造成21死慘況。當地一名正在附近放牧的牧羊人朱克銘本聽說有比賽，在附近準備看熱鬧，結果巧逢事故，他也先後協助6名遇難的選手躲到窯洞中避難。此外，村民得知消息，不少人帶著被子來幫他們。

來源：YouTube

中國青年報報導，回顧這段經歷，微信名「小晏香香」用「死裡逃生」來形容。她是一名醫務工作者，此前已經參加過三次100公里山地越野賽。她回憶，參賽前，天氣預報是「氣溫18攝氏度左右，小雨」，她判斷這是特別適合跑步的天氣。

來源：YouTube

另一位跑友「流落南方」回憶說，天氣是突然改變的。22日早上，風和日麗，沒多久，天色轉陰，隨即起風，之後，開始下雨，出現逆風，風裡挾著雨點打到臉上，像密集的子彈打過來一樣疼。眼鏡被雨水糊住，眼睛睜不開。

這也阻擋「小晏香香」前進的步伐。雖然穿了長袖、長褲、衝鋒衣，但較高海拔地區偏低的溫度，以及大風、冰雹的到來還是讓她無法站立。

據報導，同行跑友「可樂」拉住她，兩人共同抵擋大風。陸續，又有其他三位跑友和他們匯合到一起。這個小隊伍中，男士在前方探路，直到他們發現一個窯洞。

此時，景泰縣常生村村民朱克銘正在窯洞避雨。今年49歲的他是一名牧羊人，他知道景區要辦比賽，也想去現場看看。10點多，天開始下雨，朱克銘停下來，去了以前生產隊用過的窯洞。他總在那一片區域放羊，之前還在窯洞裡放了衣服、被褥和乾糧。

他們發現了一個窯洞。(取材自中國青年報)
他們發現了一個窯洞。(取材自中國青年報)

朱克銘先是聽到求助聲，循聲走出窯洞，他看到一群越野賽選手中有一位已經在抽搐。他把大夥帶到窯洞，又生起幾堆火。朱克銘隨後跑到了有信號的地方，撥打景區救援熱線。

報導說，後來又發現一名已經失溫倒地的選手。大家忙著把他抬進窯洞。

放羊大叔救了參賽者 。（取材自紫牛新聞）
放羊大叔救了參賽者 。（取材自紫牛新聞）

「脫了衣服、蓋上被子、和火保持一定距離慢慢烘烤」，「小晏香香」記得這些救援步驟，但她很自責，自己當時太虛弱了，即便身為醫務工作者也沒能幫上什麼忙。好在搶救及時，最終，這名選手化險為夷。

窯洞中的六名選手經過休息，體力漸漸恢復。與此同時，救援人員也抵達窯洞所在地，將六名選手帶往安全地點。回到出發地的大巴車上，需要先步行，再坐越野車。「一路上，看到很多村民帶著被子來幫我們，真的很讓人感動。」

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