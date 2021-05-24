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甘肅21跑者亡…馬拉松竟變荒野求生 官媒斥主辦方疏失

中國新聞組／北京24日電
央視網在文章中指甘肅省的馬拉松事故導致21人死亡，極為罕見。（取材自微博）
央視網在文章中指甘肅省的馬拉松事故導致21人死亡，極為罕見。（取材自微博）

甘肅省白銀市景泰縣黃河石林景區馬拉松造成21名參賽選手死亡事件，昨天引來官媒齊聲痛批並要求究責。新華社、央視及人民日報刊文形容這起事件是悲劇，山地馬拉松成了「荒野求生」，應揪出人為疏失。有越野跑者說，半個月前在烏蒙山就已有選手失溫遇難，但大部分組委會往往對靠前的選手網開一面，才導致這次安全事件。 

來源：YouTube

新華社刊文說，所謂局部地區天氣突變，氣象部門其實事先已有預警，但賽事依然無被及時終止。拋開天有不測風雲，組織賽事方面有商榷之處；近年眾多挑戰極限賽，蓬勃發展，但不時暴露問題，例如部分賽事在路線和難度設置上，為吸引視線而盲目追求更長途及更高難度，對賽事風險缺乏科學評估及防範等。

央視則發表文章稱，賽事中部分人失聯、有參賽者衣著單薄、部分地段無法行車而只能步行搜救等，為事件留下一連串問號。馬拉松等極限運動賽事本來就極為科學專業，需要萬無一失，才能從容應對不測的風雲。

人民日報發表「21條生命，重重敲響一記警鐘」文章指出，很顯然不能把這次悲劇的責任全推給天氣。例如比賽中，衝鋒衣並沒有被列入強制裝備，這樣做是否合規？很大一部分賽道處於無人區，這些區域的賽事安全如何保障？從主辦方、承辦方到具體的運營方，究竟有沒有擔負起應盡的責任？

封面新聞引述長年參加百公里以上越野賽的愛好者李成（化名）表示，此前，長距離越野缺少強製配備安全裝備的問題，就已經暴露出來過，只是沒有引起大家的足夠重視。「事實上，就在半個月前，在烏蒙山就已經有選手失溫遇難了。」李成說，「但國內大部分組委會，往往對靠前的選手都網開一面，所以出現這次這麼大的安全事件。」 

李成說，今年5月6日，2021烏蒙山超級越野賽一位參賽跑者就因失溫乃至幻覺，因搶救過程中由於山體塌方，耽誤了最佳搶救時間，該跑者經搶救無效去世。西北遭遇極端天氣並不罕見，危險一直都有，只有沒有引起大家足夠的重視。

「國內很多其他賽事，為了照顧大神選手取得好成績，對一些配備也沒有強制要求，是一個普遍問題。」李成說，大家都想著去衝成績，反而把安全忽略了。組委會可能也根本沒想到，這些精英選手會出問題。

馬拉松 YouTube

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