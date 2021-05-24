跑圈大神甘肅遇難 梁晶疑失溫跌撞 雙膝都磨爛了

梁晶被救援隊發現時，在當地一戶居民家中，器官衰竭，已經無生命跡象。 （取材自封面新聞）

甘肅黃河石林山地馬拉松 百公里越野賽事故遇難者中，包括中國 超馬紀錄保持者梁晶。被稱為「跑圈大神」的梁晶被救援隊發現時，他在當地一戶居民家中，器官衰竭，已經無生命跡象。梁晶教練魏普龍哽咽著說，梁晶過世時，雙膝都已經磨爛了，估計是失溫後跌跌撞撞受傷所致。

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封面新聞報導，梁晶是中國超馬圈的領軍人物，在長距離的比賽中所向披靡。 2014年10月，梁晶在濟南12小時超馬比賽中，跑出了驚人的149.5公里，打破全國紀錄，獲得人生第一個超馬冠軍。2015年辭去工作走上職業化道路，此後在超馬中奪冠無數。

在跑友圈中被稱為「梁神」的梁晶，這次在黃河石林山地馬拉松百公里越野賽中遇難，震驚跑友圈。一位知情人透露，23日早上，救援隊在當地一戶居民家中發現梁晶，「器官衰竭，已經無生命跡象。」梁晶的家人、教練魏普龍說已趕往蘭州處理後續事宜。

天目新聞引述魏普龍哽咽地說，31歲的梁晶這次是穿著每次比賽都穿的淺灰色探路者防風衣，下半身是短褲，看到梁晶的遺體，雙膝都已經磨爛了，估計是失溫後跌跌撞撞受傷所致。他介紹，專業選手一旦在賽中遭到失溫，如果沒有救護，即使穿了防風衣也最多只能堅持一、二十分鐘，「再往後人的血管都會被凍住，生命難以維繫」。魏普龍質疑梁晶生前大概率遭遇失溫。

梁晶的最後一條朋友圈，停留在22日開賽前。「這個風有些大，第二次比賽中遇到了沙塵暴 ，第一次是在隔壁大帳篷裡…」梁晶還搭配一個小視頻，視頻裡，他參賽的室友曹鵬飛把一個被大風吹倒的兵人扶了起來，視頻裡呼嘯的風聲讓兩人的對話都聽不太清楚。

22日9時整，梁晶出發， 10點時穩穩地跑在最前面。約3個小時後，一場大風裹著冰雹襲來，他倒在冰冷的山脊線上。朋友圈裡是朋友「回話啊，梁神」、「期待報平安」、「回來沒有」的留言，而梁晶再也不能回覆。

中國登山協會戶外運動教師萬聰送別跑神梁晶，寫下了這樣一段話：「我知道你只不過是想給兩歲大的孩子多攢一些奶粉錢，而每次都想再拚盡全力逼自己一把。」