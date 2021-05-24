殘運冠軍甘肅遇難 黃關軍常吃泡麵 參賽為掙獎金

黃關軍參加甘肅山地馬拉松遇難。 （取材自紅星新聞）

甘肅山地馬拉松 事故21人遇難，其中包括殘運會冠軍黃關軍，好友得知其遇難後痛哭稱「他是聾啞人，連呼救都沒辦法」。

四川日報報導，黃關軍來自四川綿陽，兩名好友說，黃關軍一直希望成為專業運動員，訓練非常刻苦，生活來源主要是參賽各種小型馬拉松，經常吃泡麵。這次比賽只是想掙幾千元獎金。

封面新聞報導，黃關軍的父親黃順林說，黃關軍在讀書的時候就愛跑步，這些年他不停地參加各類比賽，還得過殘運會冠軍，「我們也希望他能『站』起來。」未料，他永遠地留在白銀，以一個跑者的名義。

黃順林說，兒子很小的時候，因生病打針失誤，不幸成為聾啞殘障人。但他沒有放棄人生，每天堅持跑十多公里，在當地村民眼裡如同一個異類。

黃順林說，這次到甘肅白銀參加比賽，當天熟悉路況時，還給他發了很多照片。

據報導，黃關軍好友小文（化名）哭泣著說道，「他上周剛去了汶川參加比賽，在朋友圈曬汶川大櫻桃，還給我說非常好吃，他真的是一個非常熱愛生活的人。」

從2014年開始，黃關軍開始頻繁參加半馬，全馬，黃關軍習慣一個人跑步，不過有時他也和好友互相協助。跑友馬勇就是這樣一個多次陪伴黃關軍的人。在馬勇印象中，黃關軍是一個非常質樸、且很拚的人。

報導說，黃關軍不僅運動神經發達，還有很多藝術天賦。小文說，他的羌繡就非常出色。由於他還自學電腦設計，他繡的花樣和別的學員總是與眾不同，甚至還會繡遊戲裡的角色，讓老師們都驚嘆。

小文說，黃關軍學習羌繡，主要是為了賺錢和生活。作為一名聾啞人，他生活得很不容易。

黃關軍的生活來源主要是參加各種小型馬拉松。 「每次下來有幾百元的收入。就在最近的綿陽的一次比賽中，他拿了第一名，獎金有500元。」江油市花園小學老師黃龍說，如果沒有賽事，關軍就可能遇到斷頓的危險。「我們還贊助過他幾次。」