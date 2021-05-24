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甘肅山地馬拉松賽道海拔2000米 車不易到 救援難

中國新聞組／北京24日電
比賽線路圖，危險情況主要發生在CP2與CP3之間的賽道。(取材自澎湃新聞)
比賽線路圖，危險情況主要發生在CP2與CP3之間的賽道。(取材自澎湃新聞)

自2018年創辦以來，甘肅省白銀市景泰縣黃河石林山地馬拉松百公里越野賽已連續舉辦四屆。2018首屆黃河石林馬拉松賽事獲得中國田協銅牌賽事和特色賽事自然生態兩個獎項。今年的比賽設有5公里健康跑、21公里越野賽、100公里越野賽三個項目。

北京日報報導，有跑友評價，這次這個賽道具有一定難度，海拔整體在2000米左右，很大一部分賽道處於無人區。20小時的關門時間也有一定的門檻。

據澎湃新聞報導，比賽是在上午9時鳴槍起跑的，三個項目組別的起點一致。百公里比賽線路上設有9個打卡計時點，選手要在每個計時點規定關門時間內完成打卡，否則就將退出比賽。

根據線路圖顯示，這段賽道位於第二打卡點（24公里）和第三打卡點（32.5公里）附近，兩個打卡點間相隔8公里，全部是爬坡路段，石頭與砂土混合的路況，很多地方都非常陡峭。原本此段賽道的難度就很大，遇到了大風、降雨的惡劣天氣，選手們遇到極大的困難。

賽事組織者展開救援，汽車只能開到第二打卡點的位置，無法行動的選手要等待進一步的救援。

景泰縣人民政府提出救援申請的報告，接到當地報告後，甘肅省委、省政府第一時間召開專題會議，立即啟動應急預案，成立失聯救援指揮部並組織救援力量700餘人投入搜救。由於賽段內地形地貌複雜，夜間氣溫再度下降，搜救難度較大。

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