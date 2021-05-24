甘肅山地馬拉松賽道海拔2000米 車不易到 救援難

比賽線路圖，危險情況主要發生在CP2與CP3之間的賽道。(取材自澎湃新聞)

自2018年創辦以來，甘肅省白銀市景泰縣黃河石林山地馬拉松 百公里越野賽已連續舉辦四屆。2018首屆黃河石林馬拉松賽事獲得中國 田協銅牌賽事和特色賽事自然生態兩個獎項。今年的比賽設有5公里健康跑、21公里越野賽、100公里越野賽三個項目。

北京 日報報導，有跑友評價，這次這個賽道具有一定難度，海拔整體在2000米左右，很大一部分賽道處於無人區。20小時的關門時間也有一定的門檻。

據澎湃新聞報導，比賽是在上午9時鳴槍起跑的，三個項目組別的起點一致。百公里比賽線路上設有9個打卡計時點，選手要在每個計時點規定關門時間內完成打卡，否則就將退出比賽。

根據線路圖顯示，這段賽道位於第二打卡點（24公里）和第三打卡點（32.5公里）附近，兩個打卡點間相隔8公里，全部是爬坡路段，石頭與砂土混合的路況，很多地方都非常陡峭。原本此段賽道的難度就很大，遇到了大風、降雨的惡劣天氣，選手們遇到極大的困難。

賽事組織者展開救援，汽車只能開到第二打卡點的位置，無法行動的選手要等待進一步的救援。

景泰縣人民政府提出救援申請的報告，接到當地報告後，甘肅省委、省政府第一時間召開專題會議，立即啟動應急預案，成立失聯救援指揮部並組織救援力量700餘人投入搜救。由於賽段內地形地貌複雜，夜間氣溫再度下降，搜救難度較大。