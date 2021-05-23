江西「功勳人物」債務糾紛遭殺亡 凶嫌作案後自殺

博泰集團董事長章新明。(取材自百度百科)

江西南昌市發生1死1傷命案，博泰集團董事長章新明(見圖，取材自百度 百科)與人有債務糾紛，嫌犯持刀砍殺，章搶救無效死亡，副總裁李向東受傷，嫌犯是作案後自殺身亡。

據上游新聞報導，南昌市紅谷灘公安 分局通報稱，在紅谷灘區贛江中大道博泰集團辦公區有2人被人持刀捅傷。民警達到現場時，傷者章新明及李向東被送往醫院搶救，章某搶救無效死亡，李仍在救治暫無生命危險，犯罪嫌疑人褚某強案發後在該集團一樓自殺身亡。

據報導，此案與褚某強同章某明之間債務糾紛有關。

報導轉述知情人士說法，通報中的章某明，即博泰集團董事長章新明，另一傷者李某東即李向東，是該公司副總裁。嫌犯人褚某強是南昌華夏藝術油畫村藝術有限公司法定代表人褚小強，曾擔任江西瑞嘉置業有限公司、南昌華夏藝術谷油畫村藝術有限公司等股東。

報導指出，2020年12月21日，褚小強在微博曾實名舉報章新明，指自己因收購某公司股份向章新明借款1.2億元，此後發生借貸糾紛中。

妻子因而與他離婚，他本人也承受了精神、心理壓力。

據江西省地產協會官網顯示，博泰集團董事長章新明是江西省地產協會會長，曾在中國地產榮譽榜評選中被評為「功勳人物」，江西省地產協會聘任為「江西省地產行業導師」。而博泰集團以房地產 為核心業務，是江西最具影響力的房地產開發企業之一。