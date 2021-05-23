甘肅山地馬拉松遇天氣驟變21死 超馬名人也罹難

5月23日凌晨，消防救援人員搜救失聯人員。（新華社）

甘肅一場山地馬拉松 賽22日遭遇極端天氣。截至23日早上8時，共搜救接回參賽人員151人，其中八人輕傷，在醫院接受救治。21名參賽人員找到時已失去生命體徵，據傳中國 超馬圈的領軍人物梁晶、殘運會冠軍黃關軍都不幸遇難。

綜合媒體報導，白銀市景泰縣舉辦的2021（第四屆）黃河石林山地馬拉松百公里越野賽暨鄉村振興健康跑在黃河石林景區舉行。共有近萬人參加，其中172名參賽人員參加百公里越野賽。

當天13時左右，百公里越野賽高海拔賽段20公里至31公里處，受突變極端天氣影響，局地出現冰雹、凍雨、大風災害性天氣，氣溫驟降，參賽人員出現身體不適、失溫等情況，有參賽人員在賽事工作群發布求助視頻，當地立即組織多方力量搜救失聯人員，先後救出18名參賽人員。但由於賽段內地形地貌複雜，搜救難度進一步加大。

消防救援人員搜救失聯人員。（取材自央視）

賽事組委會馬上聯絡黃石石林景區管委會，景區管委會立即派遣景區應急隊伍趕赴山地越野賽道，下午2時左右，到達賽段發現發現雨急風大並伴有冰雹、凍雨以及有泥石流的現象，救援難度增大，研判後要求立即停賽，並增派救援力量。

賽事運營公司張小姐指出，在景泰，通常5月天氣都不錯，當天天氣預報也沒有顯示出有極端惡劣天氣，「但當天在搜救區域，有山洪、冰雹等等，但這些都沒辦法預料，天氣太惡劣了。」

有業內人士透露，這次凍死的一半都是圈內的高手。中國寧波網報導，據越野跑頂尖選手梁晶的教練魏普龍確認，寧波江南百英里冠軍梁晶在比賽中不幸遇難。在跑圈，接觸過梁晶的人都知道，這位90後安徽小伙在長距離的比賽中所向披靡。

封面新聞報導，此次比賽中還有殘運會冠軍黃關軍也罹難。主辦方表示：「 我們確認他（黃關軍）已經沒有生命體徵了。」黃關軍的朋友獲悉後哭著說：「他是個聾啞人啊，連呼救都沒辦法！」

據了解，事發前1個小時，甘肅省氣象台曾預報：「受冷空氣影響，全省大部氣溫繼續下降，河西五市及白銀、慶平、平涼三市和蘭州市北部有5-6級西北風，陣風7級。」

甘肅省白銀市市長張旭晨鞠躬道歉。（視頻截圖）

甘肅白銀23日就事故舉行記者會，白銀市市長張旭晨表示深感內疚和自責，「我們將深刻汲取此次事件教訓，全力做好善後工作。」最新進展工作將對社會發布。