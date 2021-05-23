甘肅山地馬拉松愈跑愈冷…凍倒的人全口吐白沫

黃河石林山地馬拉松百公里越野賽遭遇極端天氣，參賽者死傷慘重。（取材自封面新聞／受訪者供圖）

甘肅省黃河石林山地馬拉松 百公里越野賽事故中，一位參賽跑友講訴死裡逃生的驚魂歷程；成都資深跑友毛姐說，這是全球馬拉松越野賽的最大事故。

封面新聞報導，來自黑龍江的跑友「流落南方」說，黃河石林百公里越野賽已辦四屆。前面幾屆，賽事組織工作一般般，但完賽即發1600元（人民幣，下同）補助，讓選手們仍舊趨之若鶩。畢竟，除掉1000元報名費，完賽可淨賺600元。

黃河石林百公里越野賽的賽道，有人說是中國 最簡單的百公里越野賽，但在他看來，它又不算簡單的百公里，一是賽道海拔不低，整體在2000海拔上下；二是門檻，關門時間20小時，部分人20小時完賽可能性不大。

他說，5月底，白銀已經入夏，比賽開始，大神們很多都穿著短袖短褲，過了CP2之後，首先是逆風，風力已經加大到七八級，也開始下雨了，這時候大概是10時半前後，「風裹挾著雨點打到臉的，像密集的子彈打過來一樣，真疼。」

原本黃河石林的賽道，最難的部分就在這一段，從CP2到CP3，八公里距離，爬升1000米，很多段都非常陡，這裡是摩托車都上不去的，所以CP3不提供任何補給，暴露的山體更無處可休息，越往上爬，風越大、雨越大、溫度越低，體感溫度更低。第一個從上面往下走的選手，說上面太冷了，受不了，退賽。陸續又有幾名選手下來。包括很大神的選手。

他說，他全身都已經濕透，冷得愈發受不了，掏出保溫毯裹在身上，瞬間就被風吹散開。還有選手的保溫毯，直接被大風給撕碎了。

「我的手凍的受不了，很快，發現十根手指都沒有感覺了。」他決定退賽，下山的時候，已經出現了失溫的症狀。他撤到山腰，藍天救援隊的人員指引到一個小木屋。在小木屋等待救援的一個多小時時間，小木屋裡選手的人數已經達到接近50人。

後面撤回到小木屋的選手們帶回來的消息，一路上看到倒下來若干位選手，躺在路邊一動不動的、已經口吐白沫的。

黃河石林山地馬拉松百公里越野賽遭遇極端天氣，參賽者死傷慘重。（取材自封面新聞／受訪者供圖）

成都的毛姐是資深跑友，六年時間參加過90多個全馬比賽。黃河石林山地馬拉松百公里越野賽是她第一次參加，5月22日晚，她連接安全撤回成都。她表示：這是全球馬拉松越野賽的最大事故，現在想起來還心有餘悸。

她說，當天是陪一位69歲的朋友跑，所以跑的很慢，過了CP1風雨越來越大，她感到有些恐懼，一個隊友追上來問我：雨下這麼大，我們是不是該退了？ 我都冷的受不了了。我們三個人算是當時第一批退賽的選手，當時不到12時。

當時我在想如果不陪我這位歲數大的朋友，不怕雨的話，我可能也就衝上去了。