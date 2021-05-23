瀋陽大爺大媽「吊脖子」健身 網：晚上會嚇死

遼寧瀋陽一處公園大樹上掛滿了「吊脖健身」的大爺大媽們，他們將頭掛在樹上隨繩搖擺。（視頻截圖）

遼寧瀋陽一公園健身 角近日引起網友注意，皆因一棵大樹上掛滿了「吊脖健身」的大爺大媽們，他們將頭掛在樹上隨繩搖擺，畫面甚為詭異。

香港 01報導，57歲孫榮春自稱是此項健身運動的發明者，並自製研發牽引裝置，強調其能修復頸椎疾患等。他更聲稱，發明今年還獲得國家專利。

影片顯示，「吊脖健身」的大爺大媽們利用樹上掛著的牽引裝置，熟練地將頭掛上去，不少人更讓腳部懸空。在他們當中，有人掛脖後會盪鞦韆，有人會原地扭腰，更有人掛脖跳舞，滿臉享受。據孫榮春表示，吊脖式健身可以修復頸椎疾患，改善頸肩患處，更曾有網友不遠千里乘飛機趕來體驗。

有網友認為，這種健身方式雖然好，但卻存在危險性，可能會因樹枝斷裂造成摔傷。不過也有人指該牽引裝置好用又實惠，對頸椎病患者來說是福音，又認為任何運動都有危險性，只要保證好安全就行。

許多網友紛紛留言，「好怕有孩子模仿我」、「只想問問，樹受得了嗎？」、「『自掛東南枝』終於成了現實」、「這要晚上出門看見樹上掛著一流二，必須活活嚇死」、「就怕有人在上吊自殺的時候，或是不小心掛到，而大家以為他在做這項運動」。

據了解，醫學上，牽引確實是頸椎疾病的康復方法之一，其旨在通過延展頸椎周圍的軟組織，增大椎間空隙，以解除神經壓迫和椎動脈的扭曲，緩解肌肉 痙攣。不過有關方法需用到特製的牽引帶和裝置，並最好在專業人士指導下操作。

微博名為「協和醫生Do先生」的網友指出，雖然孫榮春的發明獲取相關專利，但不代表這就是科學且適用於大眾的鍛鍊方法。他強調，這種鍛鍊方法存在很大的安全隱患，盲目使用其鍛鍊可能會造成頸椎、脊椎等損傷。