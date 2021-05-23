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A4腰→漫畫腿 中國又瘋「精靈耳」自殘整容

記者戴瑞芬／綜合報導
中國網紅帶頭「精靈耳」整容，掀起自殘式整容風潮。（取材自新聞晨報）
中國網紅帶頭「精靈耳」整容，掀起自殘式整容風潮。（取材自新聞晨報）

從「A4腰」、「鎖骨放硬幣」、到「漫畫腿」，中國對美的追求越來越極端，最近風行「精靈耳」，耳朵裡打玻尿酸填充，讓耳朵撐起像精靈一樣，顯得臉更小，輪廓更精緻，幾乎是自殘式整容。

澎湃新聞報導，在網紅博主宣傳、分享能「永久變瘦」帶動下，「精靈耳」整容、小腿肌肉阻斷手術等自殘式整容在網路蔚為流行，引發關注。

封面新聞報導，有人為變「精靈耳」在耳朵打上20針玻尿酸，讓臉看起來變小，四川大學華西醫院整形美容燒傷科副主任醫師李正勇表示，「精靈耳」整容刻意把耳朵豎成一個異常的狀態，但其實就是民間俗稱的招風耳，是耳廓與顱骨的舟甲角角度過大的畸形。

南方醫科大學第三附屬醫院關節外科、運動醫學科副主任曾春則指，為了變「漫畫腿」進行小腿肌肉阻斷手術來瘦腿，反觀因外傷神經受損、小腿肌肉萎縮的患者，千方百計想各種辦法修復神經，「沒想到還會有健康人群主動自斷神經，這無異於自殘。」

四川省人民醫院醫療集團新麗美醫療美容醫院院長游曉波表示，醫美容易把效果誇大，同時把負面掩蓋。很多整型機構為了賺錢，沒有告知消費者真相，違背健康的正常生理結構的非醫療行為，務必要慎重。

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