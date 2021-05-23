潮州加油站比基尼美女撩撥 宣稱讓加油司機「解悶」

廣東潮州一加油站近日推出油價優惠活動，數名身穿黑色比基尼、化濃妝的辣妹，趴在車頭擺出一些撩人的姿勢。（視頻截圖）

廣東潮州一加油站 近日推出油價 優惠活動，影片顯示，加油機旁站著數名身穿黑色比基尼、化著濃妝的辣妹，趴在車頭擺出一些撩人姿勢。加油站員工透露，模特們僅供觀賞。有男網友暴動稱：「哪個加油站，我幫人問下。」

據澎湃新聞報導，該加油站為樂橋高鐵加油站。最近廣東潮州的氣溫普遍在30攝氏度以上，加油站員工表示，目前來加油是有滿260減100（人民幣，下同）、加150減50的活動，美女是早上9時到晚上7時，「她們沒什麼服務啦，就是站在那邊給你們看，讓司機排隊加油無聊時可以解悶」。

多數網友不贊同這樣的促銷手段，「把女性身體作為無聊解悶的消遣，就很迷惑」。也有網友批評「低俗，那不該給女司機準備男模？ 」、「就不能考慮女司機麼？你怎麼不搞幾個比基尼男模？」、「怎麼知道看女人就能解悶？」不過，也有網友認為，這樣的促銷手段無可厚非，「車展可以，加油站為什麼不可以？」、「這麼熱的天，人家妹子掙的是辛苦錢啊」。

無獨有偶，2020年，廣西省桂平市中凱能源電力加油站也驚現比基尼辣妹現場幫加油，引男客暴動全衝來加油。當時，加油站內的其他工作人員也在現場為促銷活動助威，「多付1元人民幣，就能獲得美女服務」。事發兩天後，涉事加油站此項活動就被官方叫停。