中南財大副教授 長期偷拍女生？…暫停職

網民發文稱中南財經政法大學法學院副教授偷拍女生。（取材自封面新聞）

湖北中南財經政法大學一位副教授，被舉報偷拍女大學生照片，並發布在微博 上，涉事教師稱「相關微博帳號為其所有，但很久沒用了」，並否認有任何偷拍行為。學校方面則先暫停該教師工作，進行進一步調查。

網民發文稱中南財經政法大學法學院副教授偷拍女生。（取材自封面新聞）

據媒體報導，有近日網友在網路發帖稱，一名為「佛羅倫薩的公車君君」的帳號，經常發布多張偷拍女生穿短裙或露腰裝的照片，且配有「X腿出沒」「美腿都讓那啥摸了」等侮辱性文字；網友稱，該微博用戶發布的照片大部分是在中南財經政法大學校園內拍的，且該用戶的行踪與該校法學院陸姓副教授相符，其發布的照片中偷拍者在玻璃上的身影也與陸姓副教授極為相似。

報導稱，被指偷拍的副教授陸某稱，「原來我確實有過這樣的帳號，但後來已經沒有使用了，我很長時間沒用微博了」，並否認有任何偷拍行為，有關侵犯其名譽權的行為，將保留追究的權利。

針對校內副教授長期偷拍一事，中南財經政法大學黨委教師工作部發布通報稱，經初步核查，決定即日起先暫停該教師所有教學工作，進行進一步調查。

而涉事微博帳號「佛羅倫薩的公車君君」主頁微博內容已清空。

據該大學官網，陸某為民商法系副教授，1982年出生，2004年畢業，獲得法學學士學位；2007年獲得法學碩士學位；2011年獲得法學博士學位。

>