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朱軍涉性騷案開庭再延 弦子：證人已安排好，我在法院附近

中國新聞組／北京22日電
弦子說她為了這次庭審，律師、專家證人都花了很多時間和心血準備。（取材自瀟湘晨報）
弦子說她為了這次庭審，律師、專家證人都花了很多時間和心血準備。（取材自瀟湘晨報）

網名弦子控告中央電視台著名主持人朱軍性騷擾案，原定21日下午2時北京海淀區法院第二次開庭，但早上9時半弦子和兩名律師、專家證人抵達法院時，接到臨時通知稱開庭時間押後；知情人士表示，因為審判長身體原因，庭審再次延期。

據媒體報導，弦子在社交平台發文，為了這次庭審，律師、專家證人還有我都花了很多時間和心血準備，現在人已經在法院附近了，才在早上九點半接到法院臨時通知，開庭時間再次延期，沒給出任何理由。

據報導，延期原因網傳是因為審判長身體原因！

朱軍在事發後曾通過律師發聲明澄清謠言。（取材自央視）
朱軍在事發後曾通過律師發聲明澄清謠言。（取材自央視）

網友對此表示，「連個理由都不給，有點過分了」、「姐姐加油，法網恢恢，躲得了初一躲不了十五」、「都不知道該說什麼好，至少我已經在憤怒了」、「非常遺憾，等一個一起向歷史要答案的機會」。

弦子於2018年7月26日在網上發文稱，2014年她在央視「藝術人生」節目組實習時，在化妝室遭朱軍性騷擾，其後曾報案。朱軍則反訴弦子和她的一名支持者侵犯其名譽權和造成精神傷害。2019年1月，朱軍提出終止審理，被法院駁回。由於案件關注度極高，並正式踏入法庭審理階段。

性騷 北京 法網

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