弘芯翻版？600億元泉芯半導體廠成爛尾

泉芯集成電路製造公司標誌。(取材自6parknews.com)

武漢弘芯半導體製造公司去年爆出千億大騙局後，近日集微網報導，投資 近600億人民幣的泉芯集成電路製造公司又成為爛尾。

自由亞洲電台報導，媒體曾陸續揭露「弘芯」發起人曹山，2018年起先後成立珠海「逸芯」、「雲芯」、湖北「天芯」與濟南「泉芯」。泉芯集成電路製造公司（Quanxin Integrated Circuit Manufacturing）被列為山東重點項目，國資已砸了逾5億元人民幣。泉芯總投資額598億人民幣，截至今年3月，「泉芯」發起人和股東之一、曹山控制的「逸芯」出資竟是「0」，與弘芯手法如出一轍。

集微網報導，一名泉芯員工李明（化名）說，公司處境愈發艱難，4月起已開始停發工資，逼迫員工離職。泉芯廠區周邊某項目負責人也表示，「在更換工程總包期間，曾出現多次拖欠農民工工資的情況。」

微博上有網民EF（簡稱）日前發帖爆料：「泉芯集成電路欠薪，4月份的薪資不發，也沒有公告，也不作為，而且合約內還有一項，發薪日15日後沒有提出申訴薪資有問題，視同默認。真是坑。」

據報導，智聯校園招聘網上仍有泉芯各項職務的招聘廣告，該廣告負責人被詢問泉芯是否仍在招募員工、是否發不出薪水、運作是否正常等問題時只表示，目前沒問題，一切正常，匆匆掛上電話。

根據公開信息，泉芯成立於2019年1月底，號稱山東省資本最大半導體企業，當時三大股東除了曹山作為法人的逸芯集成電路，其他兩大股東是濟南高新控股集團，和濟南產業發展投資集團，都隸屬於濟南國資委。

集微網報導，泉芯的目標是建設12英寸12nm邏輯集成電路製造線，年產48萬片晶圓和2400件光罩。2019年一季度動工，施工兩年多的12英寸廠剛剛完成打樁，更有17億元訂購的設備無處安置，令濟南市政府騎虎難下。

報導說，「曹山」的真實身份是安徽典創電子董事長鮑恩保，他告訴集微網，在弘芯和泉芯兩個項目中進行工商登記的「曹山」，其實是他的一位同事。

美國 之音曾報導，據去年10月統計，在一年多時間裡，中國 有6個百億級以上的半導體規劃項目停擺。