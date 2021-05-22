市長車誤輾？ 四川法院副院長「蹲車旁」命喪停車場

樂山市中級法院副院長傅岷雪。(取材自九派新聞)

四川樂山中院副院長傅岷雪19日在峨眉山出差時，因身體不適蹲在停車場遭公務車輾死。此意外在網上引發討論，網傳涉事的是樂山市市長張彤的公務車，但未獲證實。傅岷雪遭遇不幸後，21日已經在當地殯儀館舉行了追悼會。

武漢 晨報報導，一張「樂山法院副院長被車輾死」的微信 群聊天截圖在網絡上流傳。截圖顯示，有人在群裡提醒，「大家開車起步前一定要繞車一圈巡視一下」，其稱，樂山法院的副院長在峨眉被輾死，就是司機沒有看到前後有人。6分鐘後，該群友又補充道，「她蹲在一輛車的旁邊」。隨後，該群的另一人稱，是副院長被車輾死了。群裡還有其他人表示，此事真實，已經問了法院的。

據峨眉山市公安 局通報稱，19日下午，55歲的傅岷雪到峨眉山市委參加專題工作會，會議期間，她因身體不適提前離開會場，步行至停車場，蹲在31歲馮男駕駛的公務車前。馮男駕車起步準備接參會人員時，撞上蹲於車頭前的傅岷雪，造成對方受傷，送醫院搶救無效後去世。21日已經在當地殯儀館舉行追悼會。

網傳涉事的是樂山市市長張彤的公務車，聯繫樂山市政府辦公室，接線人員表示，市長辦公正常，沒有接到類似事件的通知。

當地法院網站顯示，傅岷雪是四川馬邊人，西南政法大學1983級法律專業本科畢業，曾任樂山市市中區人民法院黨組書記、院長，2009年12月任樂山市中級人民法院黨組成員、紀檢組組長、審判委員會委員、審判員，2012年2月任樂山市中級人民法院副院長至今。