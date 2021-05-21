華為男遭爆騙砲千女 他回嗆憑實力：哪個男的不髒？

網傳劉男同事稱他喜歡在朋友圈曬女朋友，但拍照角度有些奇怪。（取材自電商報）

華為 員工劉坤峰一覺醒來，發現自己火了。原來他女友用他手機 爆了他的出軌渣行，不但把內容發到朋友圈，還推送到劉坤峰的工作群，鬧的人盡皆知。

綜合媒體報導，劉坤峰女友指控，劉坤峰除了約砲10多人，「有一個小號專門用來養魚，上面多達1000個女生」，「打著談戀愛的幌子在騙砲」。而當她跟他攤牌理論時，他竟然回嗆「哪個男的不髒？只是屌絲們沒本事睡不到女的，我坑蒙拐騙能睡那麼多是我的實力，你曝光我無所謂，男人看了羨慕女人看了沉默，華為的人本來就愛嫖。」

劉的女友指控，劉是高端渣男，撒謊是全方位的，不僅改了名字，還改了家庭成員，外派非洲說成外派德國。她表示，劉坤峰甚至會偷拍約砲床照，隨身碟裡還有一堆他在地鐵 、街上偷拍的圖片，每當提起出軌的事，劉坤峰不耐煩就會使用暴力，「抽我耳光已有20多次，提刀相向一次」。

劉男女友的爆料文。（取材自電商報）

據報導，劉的時間管理能力頗為「超群」，曾經周一和周五陪深圳的女朋友，周末去北京見另外兩個女朋友。

「我不願意毀了誰，只是一個騙了無數女孩的渣男，我只有曝光他，才能讓他往後收斂」劉坤峰女友表示，「他感情方面的渣，從不影響他是個兢兢業業的好職員」，將事情公開後，會把手機郵寄還給她，「刪了朋友圈，你重新做人。」

有評論認為，出軌本來是很平常的社會事件，一般來說只有明星出軌炒作上熱搜，但這次華為的一普通員工出軌上了熱搜，可見大家平常不僅僅關注華為的高科技，也關注華為人的生活。儘管出軌是男主品德問題，但客觀來說的是華為這類高科技企業薪資待遇高，深受單身女性歡迎的外部因素也存在。一句話總結，渣男渣女都一樣，很多都是和錢、權強關聯，和整個男女關係社會大環境有關，但關鍵還是在於個人。