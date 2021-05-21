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深圳賽格大樓連晃三天 高層商戶緊急撤離

記者蔡敏姿／即時報導
深圳華強北路賽格大樓再傳出晃動，多位深圳賽格大廈商戶20日表示，中午12時30分左右，在35樓、55樓、60樓等多個樓層感受到晃動。(央視截圖)
深圳華強北路賽格大樓再傳出晃動，多位深圳賽格大廈商戶20日表示，中午12時30分左右，在35樓、55樓、60樓等多個樓層感受到晃動。(央視截圖)

樓高75層的深圳華強北路賽格大樓連三天再傳出晃動，多位深圳賽格大廈商戶20日表示，中午12時30分左右，在35樓、55樓、60樓等多個樓層感受到晃動，商戶提供的影片顯示，有魚缸內的水、落地電風扇均有明顯搖晃，保安已通知高層商戶撤離。

界面新聞報導，20日下午1時左右，賽格廣場值班工作人員表示，已安排工作人員通知高層商戶下樓。

另據南國都市報稱，大廈11樓以上的商戶隨後被要求全部撤離，工程專家則在賽格大廈作24小時實時監測。

深圳賽格大樓18日發生強烈晃動，引起大批民眾拔腿狂奔。深圳市住房和建設局指出，涉事大廈19日已封閉，大樓主體結構安全，搖晃原因仍在調查中。資深工程師稱，很有可能由颳風下雨引起共振，導致大樓晃動。

深圳官方19日晚通報稱，受深圳市住建部門委託，18日晚上9時至19日下午3時，多家專業機構對賽格大廈的振動、傾斜、沉降等情況進行實時監測，該三項指標均遠遠小於規範允許值，監測數據未顯示異常情況，主體結構安全，產生震動的具體原因正進一步核查中。

美國駐廣州領事館19日已發出警告，呼籲美國公民盡量遠離賽格大廈及其周邊範圍。

一份廣東省應急管理廳的文件提到，經專家研判，初步認為是風、地鐵運行及溫度三方面因素造成的影響。這份文件還披露賽格大廈並未安裝阻尼器。

至於為何未安裝阻尼器，報導引述賽格集團內部人士表示，大廈建設的時間較早，當時的設計規範並未要求安裝阻尼器。這次事件後，「專家建議安裝阻尼器，但最終的方案還未出來」。

這名人士還透露，大樓搖晃並非首次，「六、七年前颱風的時候也晃動過一次，但是沒那麼明顯，之後也恢復正常了。」

美國公民 地鐵

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