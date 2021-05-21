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中國地產首富、「貝殼找房」董事長左暉 50歲突然病逝

記者戴瑞芬／北京21日電
中國地產首富左暉20日因疾病意外惡化去世，年僅50歲。(取材自人民網)
中國地產首富左暉20日因疾病意外惡化去世，年僅50歲。(取材自人民網)

今年登上新財富財富榜成為中國地產首富的「貝殼找房」、「鏈家」董事長左暉，20日因疾病意外惡化去世，年僅50歲。

左暉突傳過世，消息令人震驚。貝殼公司首席執行官兼執行董事彭永東表示：董事會將就公司治理和相關事宜做出適當安排，並在兩周內適時發布公告。貝殼CEO彭永東指出，「居住產業失去了一位始終在探索和創新的引領者，老左的精神永遠激勵我們。」

左暉曾創下財富榜上「賣房子的幹不過仲介」的怪象，貝殼找房的市值約人民幣4000億元(590億美元)。左暉曾說：「這個時代企業經營者的宿命，就是要去幹絢麗煙火背後的苦活、累活。」正是這樣肯吃苦，左暉的財富身家達到2223億元，超過了許家印、楊惠妍、王健林等地產龍頭，而這三個人都曾經當過中國首富。

左暉有句名言：「能站直了賺錢，為什麼要坑曚拐騙？」至今讓人印象深刻。他在今年4月接受央視採訪時透露，早期房產中介行業魚龍混雜、不講規則，鏈家成立之初也曾吃差價，但經歷過幾次矛盾爆發後，自己決定給公司立下「不吃差價」的規矩。

左暉的發家史並非一步登天，他在北京化工大學畢業後「北漂」，從電話客服、市場銷售、再從賣保險轉行房地產仲介，2001年在北京開出了第一家鏈家房地產經紀，當時員工僅37人。

2005年中國樓市調控，房仲業也因此重傷。但左暉選擇了逆勢擴張，短短兩年鏈家的門店從30多家擴張到了300多家。從2014年到2016年的3年時間里，是鏈家大規模的擴張期，也是融資高峰期。

2016年左暉為鏈家上市IPO，包裝了貝殼找房，如今是中國最大的房地產仲介平台，提供包括二手房、新房、租賃和家裝等全方位的居住服務。

據統計，中國每年二手房交易市場規模高達10兆元以上，貝殼找房正是中國最大的地產電商平台。左暉也因為貝殼找房成功上市而獲得了巨大的成功。

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