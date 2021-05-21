憂財富激增受關注？ 字節跳動張一鳴卸任CEO 梁汝波接任

字節跳動創始人張一鳴突然宣布卸任CEO一職。（Getty Images)

字節跳動創始人張一鳴20日宣布卸任CEO 一職，由字節跳動聯合創始人梁汝波接任成為新CEO，兩人將於2021年底前完成字節跳動CEO職責的過渡交接。張一鳴擔任CEO已有九年時間，目前中國 對科技網路巨頭監管趨嚴，他的卸任時間點引發關注。

38歲的張一鳴20日發布內部全員信指出，將聚焦遠景戰略、企業文化和社會責任等長期重要事項，並指科技公司面臨的外部環境正在變化，科技對社會的影響也越來越大，這些因素決定字節跳動需要突破業務的慣性去探索，且持續學習企業如何更好地承擔社會責任。

路透報導，自稱不善社交、缺乏理想管理者技能的張一鳴在備忘錄中說，他將字節跳動變成了社交媒體力量，而他更感興趣的是減少管理工作，而不是做真正的管理人員。他並稱首席執行官的日常挑戰成為研發創新的障礙。

張一鳴並在備忘錄中說，他將在未來六個月與梁汝波一起工作，以確保順利過渡。並稱這一改變將「使我能夠對長期計畫產生更大的影響。」

字節跳動聯合創始人梁汝波將接任成為新CEO。（取材自百度百科）

路透援引知情人士的話說，張一鳴擁有字節跳動20％至30％的股份，並有超過50％的投票權。字節跳動在一份聲明中說，張一鳴將在今年年底升任「關鍵戰略」職位。

美國 之音報導，這是字節跳動首席財務官周受資成為該公司旗艦短視頻應用程序TikTok的首席執行官不到一個月，該公司又一重大管理層變動。

2012年，梁汝波與張一鳴共同創辦字節跳動。此後至2016年梁汝波一直擔任字節跳動產品研發負責人。2016年起，梁汝波負責飛書和效率工程。路透援引字節跳動內部備忘錄，梁汝波表示，這個新職位代表著「巨大的挑戰」，並給他「很大的壓力」。

路透引述北京技術分析師李承東說： 「我認為張可能會擔心，在首次公開募股後，他會看到自己的財富激增並受到媒體的廣泛關注。在中國，做個有錢人很難。你沒法得到很多認可。」

張一鳴是中國科技公司創始人中少有的擺脫日常管理職務者之一。

與此同時，美國之音報導指出，中國監管機構對中國最大的科技公司的審查也日趨嚴格。今年4月，電子商務巨頭阿里巴巴集團控股有限公司因反競爭行為剛被處以罰款。自由亞洲電台引述河北大學畢業的段姓學者指出，他認為張一鳴的辭職很可能也是形勢所迫，不得已而為之。但這說法未獲得證實。