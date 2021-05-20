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就愛那一味？滷味加罌粟殼 害食客吃上癮

記者戴瑞芬／上海20日電
一家中藥材商透露，每月會有幾百公斤的罌粟殼賣給做滷味的熟食攤，以及知名餐飲品牌。（取材自澎湃新聞）
一家中藥材商透露，每月會有幾百公斤的罌粟殼賣給做滷味的熟食攤，以及知名餐飲品牌。（取材自澎湃新聞）

「說好聽是賣中藥，說不好聽就是販毒，比賣槍風險都大」。一家中藥材商透露，每月會有幾百公斤的罌粟殼賣給做滷味的熟食攤，以及知名餐飲品牌。

澎湃新聞3月底至5月中旬赴多地調查發現，多地中藥材集散地都有罌粟殼地下交易，藥材商長期以每斤（500公克）500元至700元（人民幣，下同，約77到108美元）不等的價格，供貨給滷味、熟食、小吃攤販或門店。

甚至有知名火鍋餐飲品牌，以北京分部來說，每個月至少拿500多公斤的罌粟殼，再分銷各門店。藥材商透露，餐飲客戶買罌粟殼，會買八角桂皮草果等香料，混搭磨成粉再發貨。

餐飲市場的罌粟殼隱形供應鏈有多普遍？澎湃新聞搜索發現，雲南、甘肅有網絡賣家直接搭建名稱帶有「罌粟、大煙、米殼」字樣的QQ群，以尋覓買方、驗貨叫賣。

更有專門配製含有罌粟粉的香料賣家，在網上出售「秘製」燒烤料、龍蝦料、滷味料、麻辣燙料等。

為什麼攤商要添加罌粟粉？主要源於商家迷信在食品中添加罌粟殼（粉、籽）可提味增香，使食客上癮。

報導指出，湖南衡陽一家滷菜館的老闆娘聲稱，五年前擺攤時，市場至少有八家熟食店生意相當競爭，後來她用罌粟殼三年時間生意火爆，目前，經營了三個攤子賣滷菜，「一次大概買五斤罌粟殼，每斤人民幣600元，可以用上三個月。」

藥材商透露，餐飲客戶買罌粟殼，會買八角桂皮草果等香料，混搭磨成粉再發貨。（取材自...
藥材商透露，餐飲客戶買罌粟殼，會買八角桂皮草果等香料，混搭磨成粉再發貨。（取材自澎湃新聞）

黑市的交易市價，30公斤罌粟殼分為兩個規格。品質好帶籽的一公斤1700元（約264美元），不帶籽或籽少的一公斤1550元（約240美元）。另外，中藥商聲稱可將罌粟殼幫忙打成粉，一公斤最低1000元（約155美元），需要現金交易。

罌粟殼地下交易的禍害有多大？據了解，罌粟是製取鴉片的主要原料，也是多種鎮靜劑的來源。罌粟殼（俗稱大菸殼、米殼）即為罌粟果實成熟後經過乾燥處理的果殼，呈橢圓形或瓶狀卵形。罌粟殼內含嗎啡、可待因、罌粟堿等生物堿類物質，雖含量較鴉片小，但久服會對人體肝臟、心臟造成慢性毒害作用。

有研究稱，長期使用含有罌粟殼或其提取物的湯料，會出現發冷、出虛汗、乏力、面黃肌瘦、犯困等症狀，並造成注意力和記憶力功能衰退，嚴重時可能對神經系統、消化系統造成損害，出現內分泌失調，甚至導致呼吸停止而死亡。

網路賣家直接搭建名稱帶有「罌粟、大菸、米殼」字樣的QQ群，以尋覓買方、驗貨叫賣。...
網路賣家直接搭建名稱帶有「罌粟、大菸、米殼」字樣的QQ群，以尋覓買方、驗貨叫賣。（取材自澎湃新聞）

北京 供應鏈

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