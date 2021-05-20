廣西官員開綠燈 世界級地質公園慘遭「毀容」

廣西鳳山縣的坡雄堡採石場。（新華社）

廣西河池市鳳山縣世界地質公園遭非法開發，國家級地質遺跡和部分保護區域土地竟被違規用於礦產資源和房地產 ，通報指稱，地方官員一路為涉事公司「開綠燈」，引發爭議。

新華每日電訊報導，位於中國 樂業—鳳山世界地質公園鴛鴦洞世界級遺跡點，附近一級保護區內的坡雄堡採石場，因非法盜採石料，山體一側被開挖破壞，山體受損嚴重。雖然目前採石場已被關閉，當地正運送泥土用於覆蓋原石料加工場的混凝土地面，但山體上石料開採作業面的裸露岩石仍怵目驚心。

根據中央第七生態環境保護督察組通報，鳳山縣世界地質公園違規採礦、違規開發房地產，導致生態破壞嚴重、地質地貌嚴重受損。

鳳山縣自然資源局副局長陳祥萬表示，涉事公司在未取得合法手續的情況下，以廠區擴建為由，非法對周邊山體開山採礦，目前，當地已經清除場地內的機械設備、建築物和構築物，場地內的3棟廠房、3排職工宿舍區、攪拌站及其設備已拆除完畢。

一些基層幹部認為，在地質公園保護區內違規興建房地產項目和採礦場，反映出當地黨委、政府對於統籌發展和生態環保的認知欠缺和監管不力。

目前，當地正加快推進調查與整改工作。截至4月30日，調查組已對涉及的5個部門共19人進行調查談話，已對原縣地質公園管理局、原縣國土資源局3人進行立案調查，並按照幹部管理權限將原鳳山縣國土資源局、原鳳山縣旅遊局、中國樂業—鳳山世界地質公園管委會及鳳山生態環境局相關責任人共10人涉嫌違紀的問題線索移交市紀委調查。