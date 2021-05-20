內蒙古文旅廳副廳長 圖書館自縊亡

中國內蒙古文旅廳副廳長李曉秋。（取材閣長安街知事）

據中國 官方通報，內蒙古文旅廳副廳長李曉秋17日晚間被發現在呼和浩特市的內蒙古自治區圖書館 內自縊身亡，原因不詳，消息傳出後在網路引發熱議。他此前曾在這間圖書館擔任館長13年。

中央社引述官媒新華網19日報導，從有關方面獲悉，內蒙古文化和旅遊廳黨組成員、副廳長李曉秋已自殺身亡。原因不詳。

據呼和浩特市賽罕區公安 分局通報，17日晚間6時18分，在烏蘭察布西街內蒙古自治區圖書館樓內發現一名男子死亡。經現場勘查和調查證實死者是李曉秋，現場留有遺書，排除他殺，是自縊身亡。相關善後處置工作正在開展中。

公開資料顯示，李曉秋出生於1962年8月，59歲，蒙古族，內蒙古赤峰人，畢業於內蒙古大學圖書情報管理專業，長期在圖書館、文化體系工作。

2004年，李曉秋出任內蒙古自治區圖書館館長，任職達13年；2017年，轉任內蒙古文化廳副廳長；2018年機構改革後，繼續擔任文旅廳黨組成員、副廳長。

據內蒙古文旅廳官網顯示，李曉秋最後一次參加公開活動是本月7日至8日，文旅廳舉辦的第一期黨史學習教育讀書班。

內蒙古官場近年因為貪腐嚴重遭到大清洗，多名廳官被查落馬或畏罪自殺。2020年5月，文旅廳另一名副廳長劉春良涉嫌貪汙、受賄罪遭逮捕。