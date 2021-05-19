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山西小三扮醫生 給正宮注射氯化鉀 懷孕獲諒解

中國新聞組／北京19日電
女子向情敵注射氯化鉀。 (取材自法制雲）
女子向情敵注射氯化鉀。 (取材自法制雲）

在山西太原有位已婚男士，讓自己的情人懷了兩次孕，卻拒絕離婚。而他的婚外情人上位失敗後就對男子的元配起了殺心，甚至假扮成醫生為她注射氯化鉀。更讓人無法理解的是，事情發生之後，這名男子的元配竟然原諒小三。

華商傳媒集團旗下二三里資訊報導，原審太原市杏花嶺區人民法院審理後判定，蘇某與被害人李某的丈夫袁某軍係情人關係，因長期情感糾葛，蘇某對被害人李某懷恨在心並伺機報復。2019年5月15日晚，蘇某得知被害人李某患病住院。

同年5月19日，蘇某經過查詢得知靜脈快推或過量注射氯化鉀注射液可能造成心臟驟停，當日蘇某到太原市××區踩點，後購買2支10毫升氯化鉀注射液和2支10毫升注射器、白大褂一件、醫用口罩一個。

據報導，當晚，蘇某攜帶事先準備的上述作案工具，冒充醫生到李某病房，在李某的留置針內推入氯化鉀注射液，因李某疼痛難忍，蘇某又向李某的輸液管小壺內推入氯化鉀注射液，後離開醫院並丟棄注射器和剩餘氯化鉀注射液。李某感覺疼痛呼叫護士，護士發現異常後及時停止輸液。經鑑定，李某血液中、查獲的氯化鉀注射液空瓶中、輸液器殘留液體中均檢出鉀離子。

據了解，蘇某在被抓的時候已經懷孕三個月了，元配李某動了惻隱之心，為她出具刑事諒解書，並放棄人民幣16萬元（約2.5萬美元）的賠償。

原審法院判決蘇某犯故意殺人罪（未遂），判處有期徒刑六年；扣押在案的物品，由偵查機關依法處理。蘇某上訴，山西省太原市中級人民法院刑事裁定後則駁回上訴，維持原判；本裁定為終審裁定。

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