網紅直播求婚「帶貨狂賺4500萬」 被封號630年

網紅殷世航直播求婚惹議，遭平台封號630年。（取材自瀟湘晨報）

網紅直播帶貨在中國 十分興盛，被列為「劣跡藝人」的女星鄭爽 在當紅時也數次直播賣商品。近日，擁有廣大粉絲的網紅殷世航向同為網紅的女友套璐璐求婚，實則整個過程「萬物皆可賣」，5小時的直播共獲利4500萬元人民幣（約700萬美元）。不過高調舉動也引起電商 平台注意，決定對其封號630年。

瀟湘晨報報導，殷世航這場直播是他第三次向網紅女友求婚，殷世航此前向套璐璐求婚兩次，每次直播都有超過30萬人圍觀，他也藉此直播帶貨。

殷世航騎迷你馬進場，重點是販售腳上所穿的鞋。（視頻截圖）

這次直播中，一開始殷世航便騎著迷你馬進場，其實是在賣所穿的球鞋。之後前女友甚至到場參加「唐伯虎點秋香」的遊戲環節，成功吸睛，線上觀看最高人氣衝到170萬人次。整個求婚過程充斥著帶貨情節，主持人一度還將套璐璐的隨身私密用品公開推薦販售。

這次的直播為殷世航賺進4500萬人民幣，但快手平台隨即接到23萬條舉報並將其封號，電商官方微博也點名殷世航直播過程中存在炒作賣貨、低俗演戲、虛假宣傳等違規行為。抖音員工也透露，殷世航帳號被封禁時間達23萬天，也就是630年。而殷世航在被封號後，又光速出視頻，吐槽自己5小時賺4500萬是「賺少了」。