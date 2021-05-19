長安福特廣告「拍女生裙底」挨批低俗 刪文致歉

福特中國合資夥伴長安福特汽車18日在官方微博發布的影片引發大陸網友批評。（自南方都市報）

福特中國 合資夥伴長安福特汽車 日前在官方微博 發布影片，文案寫道「日本動漫中男生高速奔跑掀起女生的裙子，是真的嗎？」並附上「帶你一飽眼福」等關鍵字，廣告一出立刻引發不少網友批評，稱「內容低俗，不尊重女性」。長安福特隨即道歉刪文。

南方都市報報導，長安福特官方微博18日立刻對此事致歉，稱「小編認識到錯了，已立刻刪除發布內容並誠懇道歉，一定下不為例，並嚴格遵守正確網絡內容觀，謝謝廣大網友監督指正！」

長安福特官微日前發布視頻，已窺探女性裙底的視角，隨即引發網友質疑，不少人評論：「重視下道德底線不行嗎？」「故意博眼球嗎」「不低俗侮辱女性就不會打廣告了？」目前，相關廣告已經刪除。

天眼查信息顯示，長安福特汽車有限公司成立於2001年，由長安汽車股份有限公司和福特汽車公司共同出資成立，福特汽車（中國）有限公司是其股東之一，持股比例為15%。

公司成立以來，屢次捲入質量風波。2013年，長安福特深陷斷軸風波，關於翼虎、蒙迪歐、金牛座、銳界等幾乎涵蓋該品牌全系車型的斷軸投訴層出不窮。在今年央視的「3·15」晚會上，長安福特還因翼搏變速箱進水問題被點名。

在過去數年，福特中國在華同樣頹勢難挽，銷量連續下跌。5月6日，福特中國宣布了新的人事任命，前奧迪高管陸逸加入，出任原福特在華銷售服務機構（NDSD）總裁。這已是NDSD三年來更換的第四位總裁。