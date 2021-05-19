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馬雲「湖畔大學」改名 官方：擾亂秩序禁用

中國新聞組／北京19日電

阿里巴巴集團創辦人馬雲設立的「湖畔大學」招生日前喊停，更抹去「大學」二字。教育部18日發布意見直指，企業培訓機構使用「大學」字樣「擾亂了教育秩序」，即日起不得再使用。

中央社報導，教育部這項名為「關於規範『大學』、『學院』名稱登記使用的意見」的文件，被認為是針對外界議論不已的「湖畔大學」招生喊停且抹去「大學」二字，引發外界廣泛揣測，作出正式回應。

這項由教育部領銜、聯合公安部、民政部、國資委其他七個部門發布的意見提到，近年來一些企業內設培訓機構、社會組織，未經批准「冒用『大學』、『學院』名稱」，並對外展開宣傳、招生等活動，「造成社會公眾誤解，擾亂了教育秩序，產生了不良影響」。

這項意見指出，對企業設立的、無需審批登記的內設培訓機構，有關部門要指導和督促其規範名稱使用行為，不得使用『大學』、『學院』字樣的名稱及簡稱，展開任何形式的宣傳等活動。

英國金融時報日前報導，湖畔大畔因為受到當局施壓，原本3月底開始的新學年課程招生喊卡。理由是，中共當局對於馬雲創辦湖畔大學、影響社會這一舉動愈加生疑。

報導指出，北京當局認為，湖畔大學有可能組織中國一流企業家「遵從馬雲的意志行動，而非黨的意志，這不被允許」。

另據法廣網報導，稍早消息稱，馬雲等人創設的湖畔大學，被發現遭抹去門口校名後，又遭指微博已改名為「湖畔創研中心」。湖畔大學18日回應，改名是避免誤解，因為這並不是一所在教育體系中可獲得學歷的學校。

教育部 招生 馬雲

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