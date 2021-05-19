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未發生地震…深圳79層賽格大廈巨晃 上千人奔逃

中國新聞組／北京19日電
賽格大廈人員已經疏散，所有出入口已經封閉，處於只出不能進的狀態。所有的商鋪停止營業。(取材自證券時報)
賽格大廈人員已經疏散，所有出入口已經封閉，處於只出不能進的狀態。所有的商鋪停止營業。(取材自證券時報)

本報系聯合報報導，廣東深圳地標性建築「賽格大廈」， 18日下午1時突發生劇烈晃動，上千民眾狂奔逃離。影片在網路流傳，引發議論。由於該地區當時並未發生地震，大樓搖晃原因還在調查。

樓高75層的深圳地標性建築「賽格大廈」，18日突然發生劇烈晃動，上千民眾狂奔逃離...
樓高75層的深圳地標性建築「賽格大廈」，18日突然發生劇烈晃動，上千民眾狂奔逃離，有人連鞋子都跑掉，吸引大批民眾圍觀。（Getty Images）

來源：YouTube

證券時報報導，一段「深圳華強北最高樓賽格大廈出現晃動」的影片，在網路上流傳，影片顯示大樓劇烈搖晃，在內辦公的人員也連忙逃離，上千名民眾因擔心建築倒塌，慌忙逃離現場，畫面猶如災難片一般。多人逃出後出現嘔吐，還有人甚至鞋子都跑掉。

民眾拔腿狂奔。(視頻截圖)
民眾拔腿狂奔。(視頻截圖)

深圳應急管理中心官方微博通報，18日下午1時50分許，市應急管理局值班室接獲報案，得知深圳市福田區華強北街道賽格大廈出現搖晃。經查看並分析全市各地震監測台站數據，18日未發生地震，賽格大廈搖晃原因相關部門正在核查。目前賽格大廈已經封閉，內部人員全部撤出，外來人員禁止進入，各出入口也有保安或物業人員值守。

民眾拔腿狂奔。(視頻截圖)
民眾拔腿狂奔。(視頻截圖)

深圳市氣象局官方微博表示，18日下午1時至2時，華強北街道賽格廣場站測得最大暫態風為5級，稱不上大風。

賽格大廈目前有多套二手寫字樓單位出售，一套面積70平方米的掛牌價是人民幣256萬元(約40萬美元)，均價大約為每平方米3.66萬元，按此價格，僅以大樓本身價值計算，市價就將超過60億元。

賽格廣場部分物業為上市公司深賽格所持有，對賽格大廈的晃動，深賽格方面表示，「目前還不清楚大樓晃動原因，正在調查相關情況。」現場工作人員則指出，將對賽格廣場樓體進行檢測測量。

賽格廣場（SEG Plaza）總高度355.8米，實高292米，總建築層79層樓，地上75層，地下4層。

香港01報導，福田區政府最新通報指，區相關職能部門已派出專家到場對大樓安全進行檢測，經初步檢測排查，大廈周邊場地未見地面開裂情況，未見幕牆板塊脫落損壞，相關具體情況及原因正在進一步調查核實。

深圳市住房和建設局亦在官方微博上發布公告，目前大廈主體結構及周邊環境未發現涉及安全異常情況，具體振動原因還在調查中，大廈主體結構安全。

檢測 微博 地震

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