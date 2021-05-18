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每隻都有故事…山東婦養1700隻流浪狗 被罵神經病

中國新聞組／北京18日電
董淑貞。（取材自山東商報）
董淑貞。（取材自山東商報）

山東一名婦人收養1700隻流浪狗，不僅負債，還被罵神經病。而且因捨不得牠們，拒絕到美國和女兒團聚。

綜合媒體報導，「1700多隻狗，每一隻都有一個故事，要講的話三天三夜也講不完。我都給牠們起了名字。」從開服裝店時起，今年63歲的董淑貞就經常給附近的流浪狗餵食。「當時就是覺得牠們可憐，一隻隻的收養，從沒有到現在，已經越來越多。」

董淑貞現居濟南。她第一隻狗是在家樓下撿的，一隻小土狗，才20多天大。那個時候她開了一家服裝店，晚上下班後會在門口放食物，後來狗就也來越多。除了流浪狗，也有人因為種種原因不想養了直接把狗丟在店門口。

董淑貞表示，「有人說我是神經病，放著好好的日子不過。我女兒在美國10多年了，她喊我去，我說我去不了，這麼多狗怎麼辦。她也挺不高興，現在我們都不能好好說話」。

董淑珍為狗搬了三次家。她說，「第一次是因為那個地方馬路擴建。第二次是因為擾民，狗叫起來很吵。」

問她為何要收養這些狗，董淑貞總是回答，「你不養不給牠吃的，牠不就死了嗎？」

給1700多隻狗做飯，是董淑貞每天都要做的事情。「一天做三大鍋，1700多隻狗，省一點的話，一天大約吃1500斤糧食。」董淑貞直言，資金問題太大了，「原來賣服裝的錢也全都墊進去了，現在外面還欠著近30萬元。」董淑貞說，基地裡七個工人的工資，現在還沒發下去，已經4個月了。說起遇到的難題，董淑貞說：慢慢還吧。

一個月支出多少？董淑貞說，「沒算過，都不敢算。現在外面欠了很多錢，水泥沙子、給狗買南瓜的錢等等，他們催我還錢催得緊，我又沒錢還，可難了，我都想找個地哭去，可是能上哪兒哭去呢」。

董淑貞表示，「現在請了七個工人，我一個人照顧不來啊，有60歲的有70歲的，年輕人他們不來，這兒工資太低了，一個月2000。」「我也看到別人說現在這麼多狗養在一起挺擁擠的，我也知道擁擠，所以這不是找了個更大的基地嘛，正在建。咱也想給狗狗一個好環境。」

近五年來，董淑貞沒有睡過一個好覺。董淑珍說，「我天天和狗一起睡覺，我晚上睡覺之前先把狗從床上趕下去，我再睡。半夜狗就偷偷地爬上來，上來太多了，壓得我的腿都沒有知覺了。我真的很想找個地方好好睡一覺。」

救助站裡的狗狗們。（取材自山東商報）
救助站裡的狗狗們。（取材自山東商報）

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