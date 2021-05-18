奶奶珍藏4年的冬瓜水餵4歲孫女喝 解熱不成險送命

東莞一名4歲女童喝下奶奶醃製4年的冬瓜水，導致亞硝酸鹽中毒。（取材自新聞坊）

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東莞一名奶奶珍藏4年的冬瓜水，4歲小孫女喝下後中毒。

廣州日報報導，東莞市婦幼保健院兒童重症監護室近日收治一名4歲女童，因為喝了冬瓜水，導致亞硝酸鹽中毒。

據報導，東莞市婦幼保健院兒童重症監護室主任周新龍表示，小穎家住東莞市沙田鎮，當天上午10時35分許，奶奶餵她喝下放置4年的冬瓜水約100毫升，不久她就出現腹痛、頭暈、咽痛，伴有口唇四肢發紺。

家人一看不對勁，馬上將她送到沙田醫院，醫生給孩子洗胃、導瀉、補充維生素C，一系列對症治療後，腹痛、頭暈、咽痛症狀好轉，發紺減輕。但家人仍不放心，下午2時30分許轉院至東莞市婦幼保健院。

周新龍說，收治後，他們對小穎給予低流量吸氧、心電血氧監測、導瀉、亞甲藍+維生素C抗氧化及對症治療，小穎的病情很快就得到控制。

冬瓜水被認為對治療溫熱病、中暑、發燒有奇效。但實際上，醃製的冬瓜中的硝酸鹽，會還原為亞硝酸鹽，亞硝酸鹽能使血液中的氧氣運輸器—低鐵血紅蛋白氧化成高鐵血紅蛋白，導致其失去攜氧能力而引起缺氧，故中毒多表現為皮膚青紫。

亞硝酸鹽中毒患者還會出現頭暈頭痛、胸悶、或煩躁不安、呼吸急促等缺氧症狀，可伴有消化道症狀如噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉，嚴重者昏迷、驚厥、大小便失禁，甚至因呼吸衰竭導致死亡。其中，兒童的症狀比成年人更嚴重。

周新龍說，「消暑降溫的辦法很多，老人和家長最好別用土方子，像冬瓜水這樣的還是少喝。」