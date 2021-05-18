我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

每月250至300元兒童抵稅7．15起入帳 3900萬家庭受惠

2024選定了？川普6月將出席北卡黨代會 助奪回國會多數

奶奶珍藏4年的冬瓜水餵4歲孫女喝 解熱不成險送命

中國新聞組／廣州18日電
東莞一名4歲女童喝下奶奶醃製4年的冬瓜水，導致亞硝酸鹽中毒。（取材自新聞坊）
東莞一名4歲女童喝下奶奶醃製4年的冬瓜水，導致亞硝酸鹽中毒。（取材自新聞坊）

來源：YouTube

東莞一名奶奶珍藏4年的冬瓜水，4歲小孫女喝下後中毒。

廣州日報報導，東莞市婦幼保健院兒童重症監護室近日收治一名4歲女童，因為喝了冬瓜水，導致亞硝酸鹽中毒。

據報導，東莞市婦幼保健院兒童重症監護室主任周新龍表示，小穎家住東莞市沙田鎮，當天上午10時35分許，奶奶餵她喝下放置4年的冬瓜水約100毫升，不久她就出現腹痛、頭暈、咽痛，伴有口唇四肢發紺。

家人一看不對勁，馬上將她送到沙田醫院，醫生給孩子洗胃、導瀉、補充維生素C，一系列對症治療後，腹痛、頭暈、咽痛症狀好轉，發紺減輕。但家人仍不放心，下午2時30分許轉院至東莞市婦幼保健院。

周新龍說，收治後，他們對小穎給予低流量吸氧、心電血氧監測、導瀉、亞甲藍+維生素C抗氧化及對症治療，小穎的病情很快就得到控制。

冬瓜水被認為對治療溫熱病、中暑、發燒有奇效。但實際上，醃製的冬瓜中的硝酸鹽，會還原為亞硝酸鹽，亞硝酸鹽能使血液中的氧氣運輸器—低鐵血紅蛋白氧化成高鐵血紅蛋白，導致其失去攜氧能力而引起缺氧，故中毒多表現為皮膚青紫。

亞硝酸鹽中毒患者還會出現頭暈頭痛、胸悶、或煩躁不安、呼吸急促等缺氧症狀，可伴有消化道症狀如噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉，嚴重者昏迷、驚厥、大小便失禁，甚至因呼吸衰竭導致死亡。其中，兒童的症狀比成年人更嚴重。

周新龍說，「消暑降溫的辦法很多，老人和家長最好別用土方子，像冬瓜水這樣的還是少喝。」

上一則

教廷爆冷任命周守仁為港區主教 學者：可補黃藍撕裂

下一則

香港17天僅1宗無源頭 專家：清零有望

延伸閱讀

菠菜配豆腐吃 易引起結石

菠菜配豆腐吃 易引起結石
發炎性腸道疾病難確診 常被誤為腸躁

發炎性腸道疾病難確診 常被誤為腸躁
無水火鍋

無水火鍋
滅口？曾治療俄中毒反對派領袖 醫生「人間蒸發」

滅口？曾治療俄中毒反對派領袖 醫生「人間蒸發」

熱門新聞

片中主角揭曉「裸聊正妹」是由男人假扮。（取材自微博）

裸聊正妹人皮面具、巨乳假體一層層脫 媽呀…驚呆

2021-05-17 11:00
中國外交部發言人華春瑩14日批評，美國人口3.3億，卻搶購約26億劑疫苗，「朱門酒肉臭，路有凍死骨。」（圖／取自中國外交部網站）

美國3億人囤26億劑疫苗 華春瑩斥：朱門酒肉臭

2021-05-14 16:53
陳女士表示，事發後，林某昌通過微信多次聯繫自己，並承認「那天晚上實在是控制不了」。（取材自瀟湘晨報）

女險遭駕校教練強姦 「那晚實在控制不了」聊天紀錄曝光

2021-05-14 10:00
中國經濟學家任澤平呼籲，中國全面開放生育刻不容緩，實在不行的話可先開放三胎。(美聯社)

中國專家：全面開放生育刻不容緩 先3胎也行

2021-05-11 10:46
中國本土疫情再起。圖為民眾接種新冠疫苗。(新華社)

中國本土疫情再起 零號病人待查

2021-05-15 10:09
搜救隊員穿越曲折危險的「曲曲路」救人。（取材自北京晚報）

馳援18小時斷水 被救驢友竟藏2瓶水稱「做人要留一手」

2021-05-14 13:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全家確診新冠 12天內陸續死亡 獨留8歲、6歲童成孤兒

全家確診新冠 12天內陸續死亡 獨留8歲、6歲童成孤兒
拜登：將與外國分享美國2000萬劑使用中3款疫苗

拜登：將與外國分享美國2000萬劑使用中3款疫苗
裸聊正妹人皮面具、巨乳假體一層層脫 媽呀…驚呆

裸聊正妹人皮面具、巨乳假體一層層脫 媽呀…驚呆
最高法院9比0票裁定：警方無搜查令不得進入民宅

最高法院9比0票裁定：警方無搜查令不得進入民宅
打完疫苗仍戴N95加護目鏡買菜者 大有人在

打完疫苗仍戴N95加護目鏡買菜者 大有人在