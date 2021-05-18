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女子被精神障礙夫打到頭裂昏迷63天 兒怒：父親應受懲罰

中國新聞組／北京18日電
福建女子遭家暴，頭骨開裂昏迷六十多天。（取材自微博）
福建女子遭家暴，頭骨開裂昏迷六十多天。（取材自微博）

福建女子楊芳（化名）3月14日遭結髮30年的丈夫張成（化名）家暴撞牆頭骨開裂，楊芳做了兩次開顱手術，多塊頭骨被取掉，至今昏迷63天、只能靠呼吸機維持生命；張成家暴後曾自殺未果，外傷好了之後被送往精神病院。

兒子張勇（化名）稱，幾十年來母親被打過幾十次，不省人事的次數幾隻手都數不過來，他不認為父親患有精神病，希望父親受到應有懲罰。

楚天都市報報導，楊芳今年51歲，是福建南平邵武市和平鎮人，30年前，她嫁給了同鎮危沖村的張成，夫妻倆婚後主要靠務農和做陶瓷為生。

兩人婚後育有一女一子，女兒今年27歲，在北京工作。兒子張勇20歲，在福建三明上大學。

3月14日上午10時許，張勇在學校接到表哥來電：「你媽被你老爸給打了，要準備做手術，你趕緊回來吧！」當日下午2時許，張勇趕到醫院，看見母親躺在ICU，身上連接著各種儀器，已經昏迷不醒。

他從鄰居口中得知，那天早上楊芳到鄰居家給張成借了一包「頭痛粉」，回家不久後被打了。「沒人知道他為什麼突然會下這麼狠的手。」張勇說。

張勇還從同村的叔爺爺處得知，父親當時抓著母親的頭往貼了瓷磚的牆上撞，之後父親去廚房拿了菜刀，往自己頭上砍，想自殺，結果只蹭破了頭皮上的血管，流了一攤血。村幹部和親屬將受傷的楊芳和張成均送往邵武市立醫院救治。張成外傷好了之後，被送往福建邵武精神病防治院。

來源：YouTube.

楊芳因為頭骨開裂、顱內出血，接受了兩次開顱手術，多塊碎裂的頭骨被取出。目前，楊芳仍昏迷不醒，插著呼吸機，躺在病床上。

據報導，楊芳勤勞賢惠，雖然做陶瓷的技術不如丈夫張成，但把家裡的幾畝地打理得不錯，而張成有精神障礙疾病，到夏天天氣熱可能就會犯病，以前也會打老婆，近幾年聽說動手的情況比較少。但楊芳的性格太老實了，被打也不多說，最多也就回娘家住幾天。

張成在福建邵武精神病防治院的主治醫生表示，張成在藥物控制下，現在精神狀況平穩，可以由監護人接回家，但是需要終生服藥。

張勇說，「毫不誇張地講，我父親動手把我老媽打趴在地上，不省人事的次數，幾隻手都數不過來。這幾十年下來，打我老媽幾十次，好幾次鼻樑骨都被打斷了。」張勇說，父親有失眠症，但他不認為父親有精神病。「躺在床上的是我親生母親，他就是殘害我母親的兇手。」張勇語氣充滿憤恨，他希望自己的父親受到懲罰。

家暴 北京 失眠

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