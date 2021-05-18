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失聯6天！廣西女師冒雨趕上課被洪水沖走

中國新聞組／北京18日電
王曉慧騎的電動車。（取材自紅星新聞）
王曉慧騎的電動車。（取材自紅星新聞）

廣西桂林市靈川縣潮田鄉旺塘小學一名女教師王曉慧，12日冒雨趕去上課途中被洪水沖走，截至18日杳無音訊已6天，此事在網上引發極大關注。

紅星新聞報導，今年28歲的王曉慧，3年前以特崗教師的身分回到家鄉所在地旺塘小學任教。據村民毛素星反映，曾在當天早上八點左右看見王曉慧經過滾水壩時，結果連人帶車被水沖走。

毛素星說，當天早上起身時發現洪水很大，，他還拍了一段視頻，視頻顯示當時是早上8點53分，他在三樓親眼看到有人騎電動車途經他家附近的「乾河」處時，被洪水沖走，「她身上穿著雨衣，戴著頭盔，我也沒看出對方是誰，事發時預估是12日上午9點左右，後來我就報警了。」

村民們沿著河道，在河裡下了兩張大網攔住河水，然而只找到王曉慧的電動車、頭盔和及她身上所穿的雨衣、鞋子，人和手機卻怎麼也找不到。

事發後，當地政府迅速展開救援，周圍群眾也自發進行搜索，至今無果。王曉慧的父視王遠香表示，「搜尋6天，很多在外打工的村民也趕回幫忙搜尋，約上百人參與搜尋，但還是沒能找到，我也不能不接受『兇多吉少』的現實了。」

來源：YouTube

據報導，事發前半個小時，王曉慧在「五年級學習交流群」裡發了幾句話，這似乎成為她最後的遺言。在群裡，她說：「目前沒有收到停課通知，今天是要上課的」「請來學校的同學注意安全」「如果過不了河打電話跟我請假」。「她叮囑學生過不了河，記得打電話向她請假，但她為不耽誤學生課程，卻冒雨強行過河。」王遠香哽咽著說。

縣應急管理局表示，暫時無法肯定失聯者身分，但搜救工作還在進一步開展中；當地鄉政府表示，老師電話定位在河裡，目前已上報縣委辦及政府辦。目前當地各級相關部門已開展搜索，具體情況以通報為準。

王曉慧。（取材自紅星新聞）
王曉慧。（取材自紅星新聞）

洪水 電動車 手機

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