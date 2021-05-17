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嬰幼兒奶粉檢出香蘭素 雅培被罰909萬元 已全數回收

中國新聞組／北京17日電
上海市監局日前對雅培貿易（上海）有限公司作出行政處罰。(取材自每日經濟新聞)
上海市監局日前對雅培貿易（上海）有限公司作出行政處罰。(取材自每日經濟新聞)

財經網報導，上海市監局已在6日對雅培貿易（上海）有限公司作出行政處罰。處罰內容為沒收物品，沒收違法所得343.74萬元人民幣(約53.6萬美元)，罰款909.31萬元。

每日經濟新聞報導，雅培相關人士回應稱，該處罰是因為一批次的雅培鉑優恩美力配方奶粉1段900克產品（產品批次18042NT，生產日期2020年6月3日）在2020年12月國家市場監督管理總局抽檢中檢出極微量香蘭素，該批次產品中檢出的極微量香蘭素對嬰幼兒健康無危害。

「我們對此高度重視，主動展開召回行動，積極配合政府相關部門，完成了對市場中存留的該批次產品的全部回收工作。」雅培表示，消費者如有該批次產品，可撥打官方服務熱線電話進行退換貨諮詢，公司將積極妥善處理相關事宜。

據報導，在雅培京東自營官方旗艦店上，雅培鉑優恩美力配方奶粉1段900g為愛爾蘭原裝進口，暫無報價；400g售價116元。但在相關鏈接的營養成分表上，未顯示添加香蘭素，同系列2段、3段配料表則含有食用香料，主要係香蘭素和乙基香蘭素。

根據GB 2760-2014《食品安全國家標準食品添加劑使用標準》，凡使用範圍涵蓋0至6個月嬰幼兒配方食品，不得添加任何食品用香料。香蘭素作為香精一種，可以提高食物的香味和口感，嬰幼兒食用可能會產生依賴。其中，人工合成香蘭素成本偏低，價格較高的自然萃取香蘭素更安全。

乳業專家宋亮表示，上述奶粉被檢出是因為管道清洗不淨造成，「這屬於失誤，一套設備要生產不同批次產品，每生產一批次都要清潔管道。管道清洗不干淨，造成香蘭素在新生產產品中檢測出帶來的不合格問題。」

財經網援引雅培方面說法，公司已在2月初左右完成對市場中存留的該批次產品全部回收工作。該進口產品的生產線也已重新優化。

據了解，這是雅培方面自去年10月以來，第三次被上海監管機構予以行政處罰。去年10月和12月，其兩次因違反《廣告法》被累計罰款近206萬元。而本月單次近千萬的罰款，是雅培上海公司自2018年以來公開信息中數額最高的一次處罰。

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