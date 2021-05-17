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先撕毀結婚誓詞 後給愛情保證書 網：演戲？

中國新聞組／北京17日電
新郎說沒能力實現結婚誓言後丟下一句「我走了，拜拜！」（視頻截圖）
新郎說沒能力實現結婚誓言後丟下一句「我走了，拜拜！」（視頻截圖）

廣東一名新郎日前在迎親的時候，受不了「刁難」，當場發飆，撕毀新娘精心準備的結婚誓詞，並且還給新娘下了最後通牒：你走不走呀？視頻引發熱議並上了熱搜。

不過網路上後來流傳一段看似「續集」 的視頻，視頻中的劇情反轉，這名新郎撕毀了結婚誓詞後又簽下了寫有「以關心老婆為榮，以忽視老婆為恥」的「愛情保證書」，兩人牽手進了禮堂完成婚禮。這段「續集」讓網民看了直呼「這是該為新人高興還是在演戲？」，「也太大悲大喜了吧」。

綜合媒體報導，當天新郎去接親，現場跪在新娘的面前，手裡拿著結婚誓詞。可是新郎在看誓詞之後卻不願意讀，新娘面帶笑容看著男子：「我想你讀完整段」。此時，新郎低頭看了看手中的結婚誓言，對新娘搖了搖頭：「對不起，我沒能力實現」。剛說這句話，新郎下意識起身隨口一說，「我走了，拜拜。」

新郎看了誓言後抬頭看向新娘，搖頭說「我沒能力實現」。（視頻截圖）
新郎看了誓言後抬頭看向新娘，搖頭說「我沒能力實現」。（視頻截圖）

新郎進行看似調皮性地一番搞怪操作，整得在場眾人發笑，新娘見新郎玩這一出搞怪，沒有生氣，反而面帶笑容。

緊接著，沒過幾秒鐘，新郎再次跪在新娘面前，乖乖地念了部分誓言，然後停下來，徵求新娘篩選一兩句具有象徵意義的誓言來念，「想聽哪兩句？」新娘沒吭聲，但一旁的伴娘卻霸氣地發聲，「沒得選，你全部讀完。」

話剛落，新郎鬧情緒地說，「那我走了。」挺直腰板地站起來，不料下一秒鐘竟然當眾將手中的結婚誓詞撕成兩半，隨手扔地上。心中滿是怒意的新郎，對滿臉錯愕的新娘下了最後通牒，「沒得選，就是它了。」（這「它」指的是紅喇叭。）接著，新郎口吻很兇語氣對新娘說，「我讓你選兩句，你不選，沒得選了！就是它了！走不走？」

新郎這番言行舉動，當著親朋好友的面，不尊重新娘，不重視接親儀式，口氣惡劣，貌似言外之意就是：你願意結婚就走，不願意就拉倒。

新聞曝光後，網友表示，「還沒結婚就這態度，婚後有你受的，新娘快跑」、「跟結婚誓詞沒關係，人有問題。」

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