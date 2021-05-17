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浙江夫妻各玩「婚外戀」 疑遇同夥騙子

中國新聞組／杭州17日電
浙江台州這對夫妻分別搞起了「婚外戀」，為此經常吵進派出所。（取材自西湖之聲）
浙江台州這對夫妻分別搞起了「婚外戀」，為此經常吵進派出所。（取材自西湖之聲）

浙江台州一對夫妻結婚20多年了，一直挺恩愛的。前段時間兩人分別搞起「婚外戀」，為此經常吵進派出所，有時甚至大打出手。沒想到，兩人竟然是遭到詐騙

西湖之聲報導，據了解，張先生和林大姐兩人是50多歲的老夫老妻了，在玉環打工多年，以前關係「挺好的」。但去年年初開始，張大哥發現林大姐一有空就捧著手機微信，每次張大哥問她在跟誰聊天，林大姐總是閃爍其詞。一天下午，張大哥提出要看林大姐手機，林大姐不肯，兩人發生爭吵甚至動起手來。

浙江台州這對夫妻分別搞起了「婚外戀」，為此經常吵進派出所。（取材自西湖之聲）
浙江台州這對夫妻分別搞起了「婚外戀」，為此經常吵進派出所。（取材自西湖之聲）

林大姐表示，去年在微信上認識了一個30多歲的男子，說話溫文爾雅，對她也非常關心。「對方是做茶葉生意的，因為銷售壓力比較大，所以我只要有閒錢，就會幫他買走一些，減輕他的業績壓力。」

而張先生則是前陣子認識一個面容姣好的女孩子，30多歲，嘴巴超甜，一句一個「大哥哥」，把張先生叫得心花怒放。這名女子也是做「茶葉生意」的，迫於經營壓力三天兩頭和張先生哭訴，看著心愛的女子為茶葉的銷售業績愁眉苦臉，張先生心軟了，也多次掏錢幫忙。

台州玉環楚門派出所民警把夫妻倆的說辭一匯總，發現了貓膩。兩人的婚外戀，「都是做茶葉生意，都是30多歲的年紀，而且夫妻倆也都多次花大價錢幫忙買茶葉，手法和情況基本如出一轍。」

民警馬上對夫妻倆的微信好友信息作了對比核查，結果發現很多雷同點，可以初步判斷，夫妻倆遇到的十有八九是同一夥騙子。

看到這個情況，夫妻倆才相信，自己確實是碰到騙子了。「真是太慚愧了，騙子不僅騙了我們的錢，還把我們夫妻倆搞得鬧矛盾，實在是可恨。我們以後一定會好好過日子，多留個心眼防止再次上當。」

微信 手機 詐騙

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